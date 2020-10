La giornata si svolgerà in due momenti: la mattina verranno illustrate diverse slides, videotrappolaggi e parti ossee inerenti alle diverse specie di micromammiferi; in pomeriggio si effettuerà un’escursione nel Bosco Zanfroneto dove si osserveranno sul campo i segni di presenza della fauna in questione e verranno spiegate le diverse tecniche di monitoraggio e ricerca di tracce.L’ingresso è libero previa prenotazione ed è approvato da AIGAE.

Nel corso dell’evento verrà pubblicato inoltre un estratto video inedito sulla presenza del Dryomys nitedula nel Parco Nazionale Appennino Lucano, specie che attualmente si considera estinta nell’Appennino italiano ad eccezione di alcuni rinvenimenti nel Parco Nazionale del Pollino.