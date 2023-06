Giornata dei cani di quartiere di Moliterno

Finalmente una giornata dedicata ai nostri cani di quartiere di Moliterno che vivono il paese e rappresentano un esempio di civile convivenza tra uomo e animale. Un ringraziamento speciale va al comune di Moliterno e all’Assessore Annamaria Larorraca per aver promosso questa iniziativa. In questa giornata il veterinario Oipa dott. Tommaso Tisci della clinica veterinaria Val d’Agri, in collaborazione con la vice-delegata OIPA e volontaria Debora Defina, ha proceduto ad una profilassi generale e nello specifico alla visita di controllo, vaccinazione e somministrazione degli antiparassitari ai cani presenti sul territorio. La reimmissione dei cani del comune di Moliterno in qualità dei cani di quartiere è una realtà ormai presente da anni e che sta prendendo piede nelle località dove purtroppo il randagismo è sempre radicato a causa dell’inciviltà e mancata sensibiltà delle persone.

La reimmissione in libertà è una scelta non solo corretta dal punto di vista etico ed etologico, ma anche necessaria. Il cane di quartiere è un cane che aiuta la comunità a crescere culturalmente. I canili infatti soffrono di un cronico sovraffollamento che spesso ne impedisce il normale funzionamento. D’altra parte i canili sono pieni di cani che, in mancanza di richieste di adozione, potrebbero vivere serenamente sul territorio urbano, perchè ben socializzati con le persone e non pericolosi.Reimmettere è quindi una scelta che favorisce il benessere dei cani e che allo stesso tempo permette alle strutture di ricovero di funzionare come previsto dalla normativa, cioè come luogo di transito e non di detenzione a lungo termine.Bisogna, inoltre, sottolineare che reimmettere sul territorio non significa aumentare il numero dei cani vaganti; questi cani erano già presenti sul territorio e vi fanno ritorno, ma dopo essere stati sterilizzati, quindi senza la possibilità di riprodursi.Si spera, quindi, che questa iniziativa continui nel tempo per la prevenzione e tutela dei nostri amici a 4 zampe.

Il Delegato Provinciale – Tedesco Roberto