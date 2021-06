Gioco online: cosa ci attende da qui alla fine del 2021?

Il 2020 è stato un anno di grande espansione per il mercato del gaming online. E i primi sei mesi del 2021 non hanno fatto che confermare questi trend di crescita. Una recente ricerca pubblicata da Newzoo prevede che il giro d’affari generato dai giochi sul web toccherà la cifra record di 109 miliardi di dollari a livello globale a dicembre. E il numero di gamer, amatori e professionisti, è destinato a raggiungere presto i 3 miliardi. Ma cosa ci attende nei prossimi sei mesi? E quali sono le tendenze che si stanno consolidando? Proviamo a scoprirlo.

Le prime grosse novità potrebbero arrivare nel settore casinò online, appena confermatosi come comparto trainante di tutto il mondo del gaming. Due i possibili ambiti di espansione: quello tecnologico e quello dei premi. Sul primo versante dovrebbe proseguire il percorso verso l’immersività dell’esperienza di gioco già lanciato con il live gaming. E l’implementazione in pianta stabile dei dispositivi per la realtà virtuale e aumentata potrebbe dare la spinta decisiva.

Allo stesso tempo si va verso una personalizzazione dell’offerta ancora più accentuata. Già oggi gli appassionati possono divertirsi con i free spins e i jackpot progressivi. Ma a breve potremo assistere all’arrivo di nuovi bonus pensati per ogni singolo giocatore e declinati sulle sua abitudini quotidiane di gioco.

I principali produttori di hardware e software stanno affrontando anche un’altra suggestiva sfida: quella di trasformare i classici giochi da casinò in videogiochi di ultima generazione. La linea di demarcazione tra sale da gioco virtuali e titoli da pc e console sta gradualmente sfumando e buona parte degli appassionati si sposta agevolmente tra i due comparti. Molto probabile che alcune delle principali aziende inizino a proporre dei veri e propri ibridi che uniscono discipline classiche come le slot machine e la roulette a vere e proprie prove di abilità e intelligenza.

Se parliamo di gaming e di tendenze future non possiamo non affrontare il tema del mobile e delle nuove reti 5G. Nonostante i rallentamenti e i ritardi nelle installazioni, le reti stanno arrivando e nei prossimi mesi sono destinate ad affermarsi definitivamente. Una buona notizia per i circa 2 miliardi di persone che usano quotidianamente smartphone e tablet per giocare.

Il miglioramento delle infrastrutture avrà due indubbi vantaggi: da un lato migliorerà la velocità di gioco. Dall’altro garantirà l’accesso a chi fino a oggi ha avuto problemi di connessione e ha dovuto rinunciare al gaming mobile per cause di forza maggiore.

A stimolare il trend stanno contribuendo anche le principali case produttrici di dispositivi mobili e quelle di giochi. Le prime stanno aggiornando i componenti interni e stanno creando postazioni che nulla hanno da invidiare a pc e console di ultima generazione. Le seconde stanno iniziando a creare titoli pensati esclusivamente per smartphone e non versioni modificate e alleggerite di videogiochi già esistenti.

La comunità dei videogiocatori ha alte aspettative anche sul cloud gaming, entrato di recente nei dibattiti sul futuro del gaming e nelle case degli appassionati. Multinazionali come Apple, Nintendo e Sony hanno già lanciato i propri servizi di cloud con un obiettivo dichiarato: quello garantire la possibilità a tutti di poter godere di ogni gioco online, indipendentemente dall’hardware a disposizione e senza dover rinunciare a un alto livello di prestazioni.

Una vera e propria rivoluzione copernicana che avrà un impatto ancora tutto da esplorare su chi i software e gli hardware li produce.

E dopo tutti questi passi avanti chiudiamo con un passo indietro. Non è destinata ad arrestarsi la tendenza che prende il nome di retrogaming, ovvero la riscoperta dei vecchi titoli che hanno fatto la storia dell’intrattenimento. Le vecchie console sono già tornate sugli scaffali in versione rinnovata e al loro interno hanno tutti i giochi più amati nel corso degli anni.

In più sono tornati di moda anche gli emulatori per PC che sembravano finiti nel dimenticatoio. Oggi sono sempre più apprezzati in rete e le migliorie apportate portano a ipotizzare che resisteranno ancora per molto tempo.