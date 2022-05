Giochi online: quali sono le software house più celebri

Sono molti i settori produttivi che hanno subito profonde trasformazioni per effetto del progresso tecnologico, e tra questi l’industria dei casinò online non fa eccezione: rispetto al recente passato, infatti, i casinò digitali sono radicalmente cambiati, poiché la tecnologia li ha rivoluzionati in modo sostanziale.

Queste piattaforme non potrebbero esistere senza il coinvolgimento diretto delle tecnologie per la realizzazione dei software di gioco, che rendono milioni di titoli facilmente accessibili ai giocatori di tutto il mondo, in primis le più famose slot che puoi giocare con soldi veri o in versione for fun. Nell’articolo di oggi impareremo a conoscere più da vicino alcune delle migliori software house del mercato del gioco. Ogni azienda menzionata nell’articolo presidia il mercato dell’iGaming offrendo al settore il proprio specifico background e know-how. Sebbene le meccaniche fondamentali dei più classici giochi da casinò tendano a presentare caratteristiche simili, ogni variante di gioco disponibile sul web si distingue per la sua unicità, per la sua identità visiva e per l’impronta della software house che l’ha creata.

Playtech

Una tra le più note case di sviluppo di software per il gioco, Playtech è specializzata nella produzione di programmi destinati ai casinò online: dal blackjack alle roulette e dalle slot machine al videopoker, tutti i migliori operatori del mercato dell’iGaming ospitano i suoi titoli all’interno delle proprie piattaforme. Questa software house fu la prima ad affermarsi in Italia e ad oggi distribuisce nel nostro Paese più di 50 nuovi titoli ogni anno.

Microgaming

Microgaming è attiva dal 1994 e da allora è divenuta una delle aziende più importanti nel settore dell’iGaming. La casa produttrice vanta nel proprio parco giochi oltre 1.000 titoli tra software per slot e casino games. Tra le più grandi aziende di software per casinò del pianeta, Microgaming è anche lo sviluppatore che ha lanciato il celeberrimo titolo Mega Moolah, grazie al quale sono state realizzate alcune delle vincite più consistenti a livello mondiale.

Evolution Gaming

Evolution Gaming esiste dal 2006 e ha notevolmente innovato il settore dei casinò online, specializzandosi nei giochi dal vivo e affermandosi come leader del mercato per quanto riguarda i titoli live. Questa software house produce alcuni dei più popolari giochi da casino in modalità live, tra titoli dalle meccaniche inedite e rivisitazioni dei giochi più classici del tavolo verde, come Venezia Roulette, 21 Blackjack e molti altri giochi fruibili in live streaming.