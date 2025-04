Gerardo Zandolino alla guida del Comitato Italiano Paralimpico della Basilicata per il quadriennio 2025-2028

Il Comitato Italiano Paralimpico della Basilicata ha confermato Gerardo Zandolino come presidente regionale per il mandato 2025-2028. La rielezione, avvenuta il 12 aprile, sancisce la continuità di un percorso volto alla promozione dello sport come strumento di inclusione e crescita personale per le persone con disabilità.

Le votazioni hanno inoltre definito la nuova giunta regionale, composta da Luciano Florio, Mario Giugliano, Antonio Pasqualino Iallorenzi, Natale Picone, Giovanni Caprara e Chiara Cifarelli. Un gruppo eterogeneo, scelto per portare avanti un progetto che mira a rafforzare la presenza dello sport paralimpico nel territorio lucano.

Il ruolo del CIP Basilicata e la visione di Gerardo Zandolino

Il Comitato Italiano Paralimpico della Basilicata è un ente che lavora quotidianamente per creare opportunità di pratica sportiva accessibile a tutti. In questo contesto, Zandolino si è distinto per il suo impegno costante nel trasformare lo sport paralimpico in un veicolo di valori come il coraggio, la resilienza e l’inclusività.

“Rappresentare questo straordinario movimento significa promuovere ogni giorno i valori di uno sport che unisce, include e dà voce al coraggio”, ha dichiarato Zandolino. Un’affermazione che sintetizza la filosofia con cui ha guidato il CIP regionale negli ultimi anni e che continuerà a caratterizzare il suo nuovo mandato.

La rielezione di Zandolino non rappresenta solo un atto di fiducia personale, ma anche la volontà di dare continuità a una linea di lavoro che ha già prodotto risultati tangibili nella diffusione e nel sostegno allo sport paralimpico in Basilicata.

Una giunta regionale al servizio dello sport inclusivo

La nuova giunta regionale del CIP Basilicata, che affiancherà Zandolino nei prossimi quattro anni, è composta da figure con esperienze diverse ma complementari. Luciano Florio, Mario Giugliano, Antonio Pasqualino Iallorenzi, Natale Picone, Giovanni Caprara e Chiara Cifarelli avranno il compito di consolidare le basi già costruite e di sviluppare nuovi progetti dedicati all’accessibilità e alla promozione dell’attività sportiva.

L’obiettivo dichiarato è quello di ampliare la rete di collaborazioni con enti locali, scuole, associazioni sportive e realtà del terzo settore, rafforzando il ruolo dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale. Il lavoro della giunta sarà fondamentale per assicurare che le attività paralimpiche possano raggiungere un numero sempre maggiore di persone, contribuendo a costruire una società più equa e partecipativa.

I valori dello sport paralimpico: Oltre la competizione

Nel panorama sportivo italiano, il movimento paralimpico si distingue per l’attenzione rivolta ai valori umani prima ancora che ai risultati agonistici. La gestione di Zandolino ha sempre posto al centro della sua azione l’idea che lo sport debba essere un diritto di tutti, un mezzo per migliorare la qualità della vita e non semplicemente un fine competitivo.

In Basilicata, questa visione si è tradotta in progetti di inclusione, eventi sportivi aperti a tutti e programmi di avviamento allo sport pensati per abbattere barriere fisiche e culturali. La riconferma di Zandolino testimonia la volontà di continuare su questa strada, puntando a una crescita costante e a una sempre maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Prospettive future per il CIP Basilicata

Guardando al futuro, il Comitato Italiano Paralimpico della Basilicata si prepara ad affrontare nuove sfide. Tra queste, l’obiettivo di aumentare la partecipazione degli atleti paralimpici alle competizioni nazionali e internazionali, sviluppare nuove discipline adattate e potenziare i programmi formativi rivolti agli operatori sportivi.

Il mandato 2025-2028 si apre dunque sotto il segno della continuità, ma anche dell’innovazione. Grazie alla leadership di Zandolino e alla collaborazione della nuova giunta, il CIP Basilicata mira a consolidare il suo ruolo di punto di riferimento per lo sport paralimpico regionale, contribuendo a rendere lo sport sempre più inclusivo e accessibile.