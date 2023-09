GdF, ad agosto oltre duemila controlli su prezzi benzina, 1439 violazioni

Nel mese di agosto, ma in particolare nel periodo di Ferragosto e del controesodo estivo, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli in materia di prezzi dei carburanti al consumo eseguendo 2.424 interventi e riscontrando irregolarità in 659 casi.

I controlli sono stati effettuati in 171 distributori operanti sulle autostrade e 2.253 impianti attivi sulla restante rete stradale.

Le attività di controllo della Gdf hanno portato alla contestazione di 1.439 violazioni, di cui: 570 per mancata esposizione dei prezzi e/o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati; 869 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'”Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Oltre al rispetto delle nuove regole sulla indicazione dei prezzi, le attività ispettive sono state anche indirizzate a verificare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione e la qualità del prodotto venduto nonché ad acquisire elementi utili per accertare eventuali ipotesi di condotte lesive della libera concorrenza.