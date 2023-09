Gas gratis ai lucani: il Presidente Bardi ammette di aver detto una bugia

Il Presidente Bardi ammette di aver detto una bugia sul gas gratis ai lucani, e smascherato sulla questione cerca di buttarla in caciara, dichiara il capogruppo PD, Roberto Cifarelli.

Il Presidente Bardi, in agitazione per l’avviso di sfratto che parte della sua maggioranza in più maniere gli ha fatto pervenire, si è lanciato in roboanti dichiarazioni delle quali segnaliamo una bugia: “il bonus gratis, ribattezzato dai media gas gratis a tutti i lucani”.

Siccome le famiglie lucane hanno compreso da tempo che non si tratta di gas gratis, e neanche di molecola del gas gratis, ma di uno sconto sulla bolletta ovvero un semplice bonus, il Presidente prova a smentire sé stesso attribuendo la dichiarazione del “gas gratis a tutti i lucani” alla stampa e non già alla propaganda delle sue dichiarazioni pubbliche reiterate nel corso di questi mesi, dichiara il capogruppo PD, Roberto Cifarelli.

Che il Presidente abbia mentito ai lucani è sotto gli occhi di tutti dal momento che la legge regionale parla di “molecola gratis ai lucani”, ed è ciò che il Pd chiede da tempo: il rispetto della legge che prevede “molecola gratis” a cittadini ed enti pubblici.

Finalmente cominciano ad emergere le verità su una misura, da noi richiesta, approvata in fretta prima della campagna elettorale dello scorso anno con l’obiettivo di accarezzare il pelo al populismo. Sarebbe opportuno che il Presidente Bardi rettifichi pubblicamente la sua dichiarazione che attribuisce genericamente alla stampa tale dichiarazione soprattutto perché i giornalisti non devono di essere tirati per la giacca ed ingiustamente inseriti all’interno del dibattito politico, conclude Roberto Cifarelli.