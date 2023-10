Gara nazionale 11° Trofeo Ciclocross “Città di Viggiano”, domenica 8 ottobre

La gara è riservata a tutte le categorie agonistiche ed amatoriali affiliate alla FCI e tesserati ad Enti di Promozione riconosciuti FCI.

E’ prevista una gara promozionale riservata alla categoria Giovanissimi G6. La gara si svolgerà a Viggiano in un circuito prevalentemente su sterrato con un tratto di 200 metri su asfalto, lunghezza percorso 2500 metri, ostacoli artificiali come da regolamento. Da ripetere più volte in base alle categorie.

Gli atleti verranno chiamati in griglia 15 minuti prima della propria partenza. La griglia di partenza sarà redatta in base alla classifica top class a seguire la classifica del Trofeo Mediterraneo Cross e i rimanenti con sorteggio.

1° Partenza G6 Ore 10:00 (20’)

2° Partenza ES M/F Ore 10:30 (30’)

3° Partenza AL M/F Ore 11:15 (30’)

4° Partenza Juniores – MW-Donne – Master 4-5-6-7 Over Ore 12:00 (40’)

5° Partenza Open-Elite Sport-Master 1-2-3 Ore 13:00 (50’)