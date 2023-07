Galella su impianti pubblici per produzione di energia da fonti rinnovabili

“Facendo seguito alle sollecitazioni che sono arrivate dalle amministrazioni pubbliche, la Direzione delle Politiche Agricole ha messo in campo quanto necessario ad individuare, fra le economie del programma, le risorse finanziarie finalizzate all’attivazione del IV avviso pubblico per la sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili “.

Sarà riproposto l’approccio “piccoli investimenti ” con una nuova definizione dei criteri di selezione che consentirà un più facile accesso ai contributi da parte di tutte le aree della Regione. Una volta approvato l’avviso, saranno forniti tutti i dettagli tecnici. Alla luce del riscontro dei precedenti avvisi pubblici, con questa procedura la copertura territoriale della sottomisura 7.2 nella corrente programmazione potrà avvicinarsi al 100% degli ambiti comunali.

L’obiettivo è di sostenere gli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresa la realizzazione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa, biogas, eolico, solare non a terra, fotovoltaico) che utilizzino le risorse naturali presenti nelle aree rurali.”

Così in una nota l’assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella