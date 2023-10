Gal Lucania interiore: incontro a Grumento Nova per la programmazione 2023/27

A Grumento Nova lunedì 16 la prima tappa dell’attività di animazione territoriale di Gal Lucania interiore in vista della redazione della strategia di sviluppo locale per la programmazione 2023/27.

Presso il Salone del Castello Sanseverino, lo staff del Gal (Pres, vicePres, Dir. e Resp. tecn.) ha analizzato, in particolare con i rappresentanti delle associazioni locali e della CNA di Potenza, oltre che con il Sindaco ospitante Imperatrice, le problematiche dello sviluppo rurale in un’area quale quella leader della Montagna materana-Val d’Agri, tanto più in considerazione della ritardata implementazione della scorsa programmazione.

È stato inoltre distribuito un questionario di rilevazione territoriale e, nel rinviarsi a prossimi, ulteriori confronti, si è convenuto sull’importanza strategica delle reti territoriali e del rafforzamento dell’offerta di servizi-sanitari, culturali, etc.- come presupposti imprescindibili per uno sviluppo rurale coerente, sostenibile e duraturo.

Il presente sondaggio è a scopo di analisi per la formulazione di una programmazione di sviluppo territoriale. Tutte le risposte sono utili e propedeutiche per definire insieme la nuova strategia.

