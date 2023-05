Furto all’Istituto Tecnico a Brienza in pieno giorno. Polizia intercetta ladri e recupera la refurtiva

Il furto e la distruzione. Questo quanto accaduto ieri a Brienza, dove nel pomeriggio i ladri hanno fatto visita all’Istituto Tecnico Economico “A. Falce”, situato in contrada San Giuliano, fuori dal centro abitato burgentino. I ladri in pieno giorno, presumibilmente tra le ore 14:30 e le ore 17, hanno fatto irruzione nella struttura, riuscendo ad asportare tutti i computer presenti all’interno. Da poco gli alunni e il personale erano andati via dopo la conclusione delle attività scolastiche. Poco più tardi, all’altezza di Potenza, personale della Squadra Volanti della Polizia di Potenza ha intercettato un furgone, che prontamente si è dato alla fuga e si è reso protagonista di un incidente, andando a finire fuori strada.

Dal mezzo è uscito un uomo, che si è dato alla fuga lungo la Potenza-Melfi, a piedi, nei vicini terreni di contrada Cappelluccia (nel territorio di Potenza) facendo perdere ogni traccia tra la vegetazione. Gli agenti della Squadra Volanti lo hanno inseguito. Il furgone è stato sottoposto a sequestro, così come la refurtiva.

In particolare, su alcuni computer c’era proprio la l’intestazione della scuola. Presumibilmente gli altri ladri viaggiavano a bordo di un altro mezzo. La refurtiva verrà consegnata al dirigente scolastico e sarà messa a disposizione degli alunni. Ma restano all’interno della struttura i danni creati dai ladri, che hanno praticamente vandalizzato tutto e messo a soqquadro l’intera scuola. Indagini avviate per risalire al fuggitivo e agli autori del furto.

