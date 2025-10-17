Frontale sulla 598 Fondovalle dell’Agri. Perde la vita un 23enne

È morto Gabriele Ventre, il 23enne di Marsico Nuovo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:45 sulla Fondovalle dell’Agri 598, nei pressi dello svincolo per Sasso di Castalda.

Il giovane, alla guida di una Panda, si è scontrato frontalmente con un carro attrezzi. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Potenza, non ce l’ha fatta. Ricoverato, invece, a Villa d’Agri, l’uomo alala guida dell’altro mezzo.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore in entrambi i sensi di marcia da Brienza a Marsico Nuovo.

Sul posto, Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Le parole del Sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia: “Ci sono notizie che ti lasciano senza parole, che ti fanno sentire smarrito, come se improvvisamente nulla avesse più senso.

Gabriele era un ragazzo gentile, educato, sempre rispettoso: uno di quei giovani che rendono orgogliosa un’intera comunità, il figlio che tutti avrebbero voluto.

In questo momento di grande dolore, esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto alla sua famiglia, a mamma Domenica, al padre Mario e al fratello Cristian, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.