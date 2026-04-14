Frammenti autoriali 2026: il 15 aprile a Moliterno incontro “Il cinema per la pace e il dialogo in Medio Oriente”

“Il cinema per la pace e il dialogo in Medio Oriente” è il tema del quarto appuntamento di “Frammenti Autoriali 2026” in programma il 15 aprile (ore 8.30) all’Istituto Comprensivo “G.Racioppi” del centro valligiano. Promossa da Gal-Cittadella del Sapere, Festival Internazionale Marateale e dall ‘Istituto succitato, la rassegna “Frammenti Autoriali” ( giunta alla diciassettesima edizione) ancora una volta apre una finestra sul conflitto fra palestinesi ed israeliani e lo fa attraverso le immagini, le storie, le idee di registi (Elia Suleiman, Lorraine Levy, Liana Badr,Mai Masri, Eran Rikli, Amos Gitai…) impegnati a promuovere fra i due popoli il dialogo. Naturalmente l’iniziativa è anche un momento per ricordare come un certo cinema, che guarda al presente, aiuta a radicare un’idea di pace per un mondo più giusto e senza discriminazioni.

<<La pace è sempre più difficile della guera – sostiene l’ideatore di “Frammenti Autoriali”, il cinecronista Mimmo Mastrangelo – tuttavia la sua costante fragilità è parte integrante della sua bellezza. Con le proposte di “Frammenti Autoriali” ad ogni edizione portiamo nelle scuole del Lagonegrese e della Val d’Agri sempre delle storie che trattano nei film il tema del dialogo, questo perché crediamo che il cinema possa favorire la conoscenza della storia, delle cause dei conflitti e mettere a disposizione di alunni e studenti registri, argomenti di discussione >>. Secondo Francesca Di Vito e Alfonso Panebianco, docenti dell’Istituto Comprensivo “G.Racioppi”, <<Far conoscere ai nostri alunni dei film e dei registi che affrontano il conflitto in Medio Oriente significa allargare il loro campo di apprendimento e sapere. Il cinema, come tutte le arti, ha il compito di far conoscere le storie dell’umanità ma, al contempo, di far sentire la forza della vita e fornire strumenti affinché i minori, gli alunni col tempo possano maturare una propria coscienza civile e un proprio pensiero critico>>. L’appuntamento di “Frammenti Autoriali” è inserito tra le iniziative organizzate dall’Istituto “G.Racioppi” per la “Settimana della legalità” ed è altresì finalizzato a divulgare il messaggio di pace di Papa Leone XIV il quale è persuaso dall’idea che <<L’ultima parola della storia non sarà mai la violenza, ma la pace. Anche nei luoghi dove rimangono solo macerie ci sarà sempre qualcuno che vorrà impegnarsi per costruire il dialogo e ponti tra i popoli>>.