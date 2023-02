Formazione e orientamento i contenuti di un accordo tra l’Unibas e l’Ufficio Scolastico Regionale

L’Università degli studi della Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno firmato un accordo di collaborazione per attività di formazione, orientamento e collegamento con il mondo del lavoro, rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti di istruzione superiore di secondo grado. L’accordo è stato firmato mercoledì 22 febbraio 2023, negli uffici del Centro di Ateneo Orientamento Studenti dalla Direttrice, Prof.ssa Ada Braghieri, e dalla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, dott.ssa Claudia Datena. L’accordo prevede: la realizzazione di percorsi di orientamento in entrata finalizzati alla scelta consapevole, anche attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO ex alternanza scuola lavoro); il potenziamento delle attività di raccordo tra formazione universitaria e mondo del lavoro; la promozione della cultura dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo, in termini di capacità, aspettative, progetti di vita e di lavoro; la diffusione della cultura di genere e di coesione sociale per contrastare qualsiasi forma di violenza; la realizzazione di appositi percorsi formativi e di orientamento su competenza digitale, cittadinanza digitale e sviluppo nuove digital soft skills.Verranno, inoltre, proposti ed erogati agli istituti scolastici percorsi di formazione, rivolti ai docenti, per una didattica innovativa e inclusiva, fornendo il proprio expertise a supporto della transizione digitale ed ecologica e per lo sviluppo di nuovi ambienti educativi digitali, inclusivi e nel metaverso. “Questo accordo – ha spiegato la Prof.ssa Braghieri – rappresenta un ulteriore tassello di sviluppo dei processi di formazione e di orientamento, fondamentali per i nostri giovani in questo momento storico, per l’acquisizione di competenze innovative ma anche per la conoscenza del sé e per la capacità di affrontare le sfide future con serenità e consapevolezza. Infatti, il nostro impegno, come sempre, è attento ai nostri ragazzi, nella loro singolarità”. “L’obiettivo di questo accordo – ha dichiarato la D.ssa Datena – è quello di mettere a sistema le collaborazioni già in atto fra l’Università della Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale in materia di formazione e di orientamento e fornire agli studenti strumenti utili per affrontare consapevolmente le proprie scelte di studio e professionali, e ai docenti una formazione adeguata per supportarli in questo importante percorso”.