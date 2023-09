Fondi Bei, le opportunità per le imprese

Sono tante le opportunità per le imprese legate ai finanziamenti messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) che mirano a promuovere le priorità e gli obiettivi dell’Unione europea, tra cui la sostenibilità climatica e ambientale, l’innovazione e le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese, la coesione e lo sviluppo.

Per illustrare fondi e prodotti finanziari disponibili, modalità e requisiti di accesso, Confindustria Basilicata e Confindustria Puglia, in collaborazione con la BEI, hanno organizzato un workshop che si terrà a Matera, nel salone della Camera di Commercio di Basilicata, venerdì 22 settembre a partire dalle ore 10. Per l’occasione sarà presente la vicepresidente BEI, Gelsomina Vigliotti che spiegherà il ruolo della Banca per sostenere la crescita del Mezzogiorno e la transizione sostenibile della sua economia.

I lavori saranno aperti dai saluti del presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana e introdotti dal vicepresidente di Confindustria Basilicata con delega al fisco, credito e finanza, Francesco D’Alema.

Seguiranno le presentazioni sugli strumenti di finanziamento tramite credito intermediato per le PMI e finanziamento per gli investimenti in progetti verdi e di innovazione tecnologica e industriale rispettivamente curati da Roberto Stasi – senior loan officer, Ufficio intermediari finanziari Italia – e Ferran Minguella – capo unità large corporate Italia.

Sarà presente anche l’AD di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, che curerà un approfondimento sulla Linea di credito di Mediocredito Centrale per Pmi e Midcap del Mezzogiorno per la transizione energetica e ambientale.

Gli imprenditori presenti potranno ascoltare anche la testimonianza diretta di Mer Mec Spa sulla propria esperienza di finanziamento con BEI.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma.