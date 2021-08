Fonderie Artistiche Resistenti: il 21 Agosto l’esposizione fotografica a Brienza

L’Amore per l’arte, la passione di tre ragazzi che hanno scelto di unire le forze e la ferma volontà di restare in Basilicata.

Da questi ingredienti speciali nascono le “Fonderie Artistiche Resistenti”: il prossimo 21 Agosto l’ esposizione fotografica a Brienza.

Qui di seguito, una breve nota di presentazione a cura degli artisti.

Le Fonderie Artistiche Resistenti nascono nel 2019 dalla voglia di 3 ragazzi lucani di poter, appunto, fondere le loro passioni e renderle ARTE. Grazie alla realizzazione di una struttura in ferro le FAR hanno la possibilità di portare la loro arte in molti borghi della stessa Basilicata, regalando emozioni ai loro visitatori.

Chi sono i componenti di Fonderie Artistiche Resistenti?

– Enrico Cirone, in arte Necrio, è il compositore delle fantastiche opere musicali che accompagnano i visitatori durante i viaggi all’interno dell’esposizione, regalando una meravigliosa full immersion nei suoni che richiameranno il tema scelto;

–Chiara Carlomagno, in arte Kia Roots, fotografa delle opere esposte che condurranno i visitatori in un viaggio che sarà puro piacere per gli occhi.

–Vincenzo Langone, colui che ha reso possibile la realizzazione di questo viaggio all’interno della struttura, le sue mani e la sua mente sono state fondamentali per la realizzazione dei pali in ferro che sostengono il tutto.