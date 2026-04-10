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Società e Cultura

Fondazione Leonardo Sinisgalli, Speciale Lezioni del Novecento a Moliterno e Potenza

Foto di Redazione Redazione
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La Fondazione Leonardo Sinisgalli presenta lo “Speciale Lezioni del Novecento”, una tre giorni in programma il 13, 14 e 15 aprile prossimi a Moliterno e Potenza, che vedrà protagonista la docente e saggista Anna Longoni fra lezioni per le scuole e un incontro letterario.

Agli studenti di tre Istituti secondari di II grado è destinala la Lectio magistralis “Quando la letteratura incontra la Storia: il racconto della Resistenza da Beppe Fenoglio alla narrativa contemporanea” che la prof.ssa Longoni terrà lunedì 13 aprile alle 11.00 all’ IIS Petruccelli-Parisi di Moliterno, martedì 14 aprile alle 11.00 al Liceo Scientifico Pasolini di Potenza, mercoledì 15 aprile alle 9.00 al Liceo Scientifico Galilei di Potenza. Alle lezioni interverranno per un saluto i Dirigenti scolastici, prof. Roberto Santarsiere, prof.ssa Tiziana Brindisi, prof.ssa Lucia Girolamo.

Martedì 14 aprile il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà invece alle 17:00 la presentazione del volume “Chiuso per noia” di Ennio Flaiano a cura di Anna Longoni (Adelphi edizioni). Il libro raccoglie saggi di critica cinematografica che restituiscono un Flaiano recensore acuto e beffardo, pacato e intransigente, raffinatissimo dietro lo schermo della nonchalance, sempre ostile alle falsità e alle insulsaggini. Alla presentazione interverrà per un saluto il Direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, Luigi Catalani.

Gli incontri nelle scuole e la presentazione al Polo bibliotecario saranno introdotti dal presidente e dal direttore della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci e Mimmo Sammartino.

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