Fondazione Alessandra Bisceglia, rinnovato Protocollo d’intesa con il Comune di Lavello

Continua la sinergia tra la Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus e l’amministrazione comunale di Lavello. Ieri mattina, nel palazzo di Città, il sindaco di Lavello, Sabino Altobello e la referente per i rapporti istituzionali di ViVa Ale, Raffaella Restaino hanno rinnovato per altri cinque anni il rapporto di collaborazione formalizzato il 3 maggio del 2018, con un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative “volte a promuovere interventi di sostegno in favore delle persone affette da anomalie vascolari e delle loro famiglie”. Vengono riconfermate le diverse attività volte “all’analisi congiunta di dati statistici, allo studio delle iniziative possibili in materia di promozione della conoscenza delle patologie rare, con particolare riferimento alle anomalie vascolari e alle inerenti problematiche a livello medico, familiare e sociale”. Il protocollo si fonda anche sull’avvio o il consolidamento di percorsi comuni per “lo studio e l’elaborazione di specifici progetti di sostegno alle famiglie” e di possibili “programmi di ricerca o di formazione specialistica”. Per lo svolgimento delle attività previste dal protocollo, l’amministrazione comunale e la Fondazione Alessandra Bisceglia metteranno a disposizione “reciprocamente professionalità e spazi utili”, impegnandosi a coordinarsi preventivamente “per elaborare, per ciascuna iniziativa, un piano di lavoro del gruppo, equamente calibrato in base agli obiettivi ed oggettivamente condizionato alla effettiva disponibilità di risorse umane, temporali e strumentali necessarie”. Confermati anche i referenti per la realizzazione delle attività del protocollo: Antonietta Pizza per il Comune di Lavello e Raffaella Restaino per la Fondazione

“Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale – ha detto in rappresentanza di ViVa Ale la referente Raffaella Restaino – per la vicinanza nei nostri confronti e per la sensibilità dimostrata verso una tematica complessa come quella delle malattie rare, con tutte le implicazioni di tipo sanitario e sociale che comporta. Rinnoviamo e consolidiamo una collaborazione che ha già dato buoni frutti. Basti pensare al sostegno al Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia, alla collaborazione con l’assistente sociale per alcune ore a settimana, alle numerose iniziative svolte in questi cinque anni, come ad esempio, a gennaio e febbraio scorsi, il laboratorio ludico-creativo Dis-Art Lab, che ha ottenuto un grande successo ed è stato molto apprezzato. Siamo convinti – conclude – che grazie al consolidarsi di questa sinergia raggiungeremo risultati ancora più importanti”.