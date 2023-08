Firmato il protocollo ‘Valigia di salvataggio’ per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere

“Questa mattina presso la Prefettura di Potenza è stato firmato l’importante Protocollo di intesa ‘Valigia di salvataggio’ relativo alle procedure e strategie condivise per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere. Tra i firmatari, insieme a me, anche il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il Sindaco del capoluogo, Mario Guarente, il Direttore generale dell’ASP, Antonello Maraldo, la Direttrice dell’Azienda Sanitaria, Angela Bellettieri, e la Presidente dell’Associazione ‘Fiori con le Spine’, Cristiana Coviello. A renderlo noto la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Margherita Perretti, che ha spiegato l’obiettivo principale dell’iniziativa: “la costituzione di una rete territoriale operativa, che comprende anche la Questura di Potenza e il Comando Provinciale dei Carabinieri, e che si impegni nel contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo e mettendo a disposizione le rispettive competenze”.

“Ricordiamo che il 21 luglio 2022 la CRPO con il Comune di Potenza – precisa Perretti – patrocinò la manifestazione ‘Una città per cambiare’, organizzata dal gruppo ‘ORA BASTA #IOCISONO’, per raccogliere fondi in favore delle donne vittime di violenza di genere, grazie alla sensibilità di alcuni artisti locali, somme poi devolute all’Associazione ‘Salvabebé/Salvamamme’ che ha fornito le valigie di salvataggio. Obiettivo del protocollo è la promozione e diffusione di questo progetto, supportato dall’associazione ‘Fiori con le spine’, e rivolto a donne che fuggono da situazioni di grave pericolo per la propria incolumità, per poterle aiutare e sostenere in modo tempestivo”.

“La Commissione Regionale Pari Opportunità – sottolinea Perretti – si impegna a coordinare il lavoro interistituzionale degli altri enti e associazioni per poter svolgere un’azione più efficace nell’ambito del territorio del Comune di Potenza, e ad organizzare attività di informazione e sensibilizzazione della comunità sul tema della violenza di genere, a partire dalle scuole, considerato il carattere culturale della tematica in oggetto. Altra priorità sarà il tema della formazione degli operatori che svolgono un ruolo attivo nei casi di violenza di genere, dalle forze dell’ordine fino agli operatori socio-sanitari”.