Fiori in Borgo” torna a Guardia Perticara: la II Edizione si terrà il 30 maggio 2026

La Pro Loco Guardia Perticara comunica che l’evento “Fiori in Borgo – II Edizione”, inizialmente previsto per lo scorso 16 maggio 2026, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche che non avrebbero consentito il regolare svolgimento delle attività e la piena fruizione degli spazi all’aperto previsti nel centro storico.

La manifestazione si terrà pertanto sabato 30 maggio 2026 nel suggestivo borgo di Guardia Perticara, con una nuova programmazione pensata per offrire una giornata ancora più ricca di colori, spettacoli, creatività e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Guardia Perticara, vedrà la partecipazione e la collaborazione di diverse realtà associative e culturali del territorio, tra cui Tempa Verde, Myky&RoArtEvents e gli Sbandieratori Cavensi, che animeranno le vie del borgo con laboratori creativi, artisti di strada, spettacoli circensi, musica e intrattenimento per tutte le età. Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare esposizioni di prodotti artigianali locali, ammirare gli arredi urbani floreali allestiti per l’occasione e assistere alla premiazione del contest “Angoli Fioriti”.

La serata si concluderà in Piazza Vittorio Veneto con area food e intrattenimento musicale a cura del gruppo “Street Riders”, in un’atmosfera di festa dedicata alla valorizzazione delle tradizioni, della socialità e della bellezza del borgo.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Guardia Perticara ed è sostenuto da importanti realtà associative e istituzionali quali “I Borghi più belli d’Italia”, la “Bandiera Arancione”, UNPLI Basilicata, Pro Loco Basilicata e Tempa Verde.

La Pro Loco Guardia Perticara ringrazia cittadini, visitatori, collaboratori e associazioni per la comprensione dimostrata a seguito del rinvio e invita tutti a partecipare numerosi a questa seconda edizione di “Fiori in Borgo”, appuntamento che celebra il territorio attraverso cultura, tradizioni, arte e convivialità.

[Si ringrazia Mario Caporeale alias mar.k per le fotografie]