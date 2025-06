Finali del Trofeo pre agonistico nazionale under 12 di hockey. La Polisportiva Val d’Agri non parteciperà

Trofeo pre agonistico nazionale under 12: le finali dal 20 al 22 giugno a Mori in Trentino e Policoro in Basilicata. La Polisportiva Val d’Agri, neo società con numeri già molto importanti, non aderirà.

Il presidente Pino Abelardo: “Non ci sono le condizioni per continuare con questa Delegazione Regionale Basilicata della Federazione italiana Hockey.”

Manca sempre meno all’inizio del trofeo nazionale under 12 di Hockey su Prato, sia maschile che femminile, che si terrà dal 20 al 22 giugno 2025 a Mori e Policoro. Un appuntamento importante per le tante squadre qualificate alla fase finale, che verranno smistate nelle due località. La fase finale centro-nord, organizzata dalla società a HC Adige, si terrà Mori, con la partecipazione delle squadre provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La fase finale centro-sud, assegnata alla delegazione regionale Basilicata, si svolgerà Policoro, dove si sfideranno le squadre delle regioni Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Marche, Puglia e Basilicata. Tra le squadre qualificate anche quella della Polisportiva Valdagri che, però, ha scelto di non gareggiare. A raccontare i motivi il Presidente Pino Abelardo: “La nostra Polisportiva Valdagri ha guadagnato l’accesso alla fase finale due volte: la prima per la mancanza assoluta di avversari in Basilicata, determinata dal vuoto pneumatico di altri hockeisti del settore giovanile partecipanti a campionati, visti solo in foto e mai sui campi, e dai piazzamenti fantastici (un primo ed un secondo posto) ottenuti dai nostri piccoli atleti al Trofeo Under 12 Maschile e femminile organizzato, in modo fantastico, dalla Delegazione Regionale Puglia della F.I.H. Non parteciperemo alle fasi finali perché non riconosciamo la Delegazione Regionale Lucana, e ci costa tanta sofferenza, visto il valore tecnico e morale dei nostri piccoli atleti. Riteniamo che la Delegazione Regionale non svolga il suo ruolo. Già dall’inizio del nostro cammino, cominciato due anni fa con il Trofeo CONI, non siamo stati minimamente considerati dalla Responsabile della Delegazione Regionale, pur essendo la squadra di casa, in quanto la più importante manifestazione sportiva a livello giovanile del CONI si svolgesse in Basilicata. Non intendiamo avere nulla a che fare con questo tipo di gestione politico – sportiva, molto politica e poco sportiva, lo si consenta. Abbiamo visto in Puglia l’attaccamento di un Responsabile a chi pratica l’hockey giocato, e questo ci ha fatto molto male, abituati, invece, ad essere osteggiati, richiamati su sterili ed inutili cavilli burocratici o, addirittura, ignorati.”

“Confidiamo – ha aggiunto il Presidente Pino Abelardo – nell’intervento della Federazione Nazionale affinché queste situazioni Kafkiane non abbiano più a ripetersi. Ci aspettiamo l’intervento deciso della Presidenza perché crediamo nella Federazione Italiana Hockey e nei suoi dirigenti di vertice. Invitiamo il Presidente ed il suo Staff a fare le giuste riflessioni, anche perché questa mancata partecipazione alle finali Under 12, in casa, non è un gesto estemporaneo ma deriva da ripetute segnalazioni che non sono state valutate con la gravità che possono rappresentare per una società che ha fatto tanto in pochissimo tempo. La Polisportiva Valdagri, infatti, solo quest’anno, ha partecipato ad un Campionato Nazionale Under 16 maschile e ad un Campionato Nazionale Under 16 Femminile. I nostri Under 12,maschi e femmine, numerosissimi, già molto bravi perché hanno potuto cominciare a praticare questo sport già da due anni, hanno una età media di 9/10 anni: questo significa una proiezione nel futuro che è esaltante. Ma la pazienza, soprattutto quando ci si scontra contro muri di gomma ha un limite. La nostra protesta è proprio per loro, i nostri giovani, futuri atleti di squadre di massima serie; riteniamo che debbano avere le stesse possibilità, la stessa considerazione Federale Regionale dei pari età di altre Regioni. La democrazia ci insegna che quando i tuoi diritti (a fronte di doveri ai quali hai adempiuto, persino al di là di quanto umanamente possibile) non vengono rispettati hai solo una strada: lottare per i tuoi ideali. E questa lotta, oggi, si traduce con una rinuncia che, speriamo, ci porterà ad una evoluzione della situazione dello sport dell’Hockey GIOCATO, in Basilicata.