Fiera del libro di Roma, pubblicato avviso per gli editori

Entro il 31 ottobre potranno manifestare il proprio interesse ad essere ospitati nello stand del Consiglio regionale nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre 2025

“Anche quest’anno, il Consiglio regionale della Basilicata intende partecipare alla Fiera della piccola e media editoria Più libri, più liberi attraverso l’acquisizione di uno stand istituzionale. Uno spazio dedicato all’espressione culturale, in cui le case editrici lucane avranno l’opportunità di presentare le proprie produzioni e raccontare, attraverso i libri, l’identità culturale e territoriale della Basilicata.”

Nello spazio espositivo del Roma Convention Center “La Nuvola”, nel quartiere Eur della Capitale, dal 4 all’8 dicembre, saranno ospitati gli editori che faranno pervenire le loro manifestazioni di interesse, entro e non oltre il 31/10/2025 a mezzo mail all’indirizzo pec: eventi.stampa@pec.consiglio.basilicata.it.

L’avviso è riservato agli editori lucani che abbiano pubblicato almeno 5 (cinque) titoli nel periodo 2022/2025.

La Struttura di Coordinamento Comunicazione, Informazione ed Eventi si riserva di valutare le proposte e selezionare quelle più significative, fino a garantire la presenza di un numero congruo di editori.

