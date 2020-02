FestivalenTIAMO, ad Abriola dal 14 al 16 Febbraio 2020

FestivalenTIAMO, in nome dell’amore vi nominiamo ambasciatori del cuore! Il piccolo borgo di ABRIOLA, dal 14 al 16 Febbraio 2020, si accende d’amore per festeggiare il suo Santo Patrono San Valentino.

Festa del Santo Patrono SAN VALENTINOore 09.30 -> Impianto da SCI SELLATA PIERFAONE ABRIOLAManifestazione di SCI e SNOWBOARD (soggetta ad apertura impianti vincolata a favorevoli condizioni meteo ed innevamento)dalle ore 10.00 alle 24.00 -> PIAZZA MARCONIapertura Stand dedicato all’Annullo Filatelico Speciale per celebrare San Valentino 2020.Sarà possibile annullare ogni cartolina o stampa da conservare come ricordo della manifestazione.Dalle ore 10.00 e alle 22.00 -> BIBLIOMEDIATECA a PIAZZA MARCONICiak si gira! La MOVIE STATION di LUMAKEY pensata per i cuori innamorati che desiderano immortalare la loro promessa nelle vie del borgo dell’amore. Sempre più sposi aderiscono all’idea di realizzare un video prematrimoniale per avere un souvenir di un magico momento come quello dei preparativi di nozze! Se anche per voi è così, vi viene offerta la possibilità gratuita di girarne uno. Vi aspettiamo presso “La bibliomediateca“ per avere le informazioni utili, registravi e realizzare da protagonisti un video ricordo memorabile.

ore 10.00

APERTURA MUSEO VIRTUALE

sulle opere dei fratelli Girolamo e Giovanni Todisco

ore 10.30 -> CHIESA MADRE SANTA MARIA MAGGIORE

SANTA MESSA e PROCESSIONE per le vie cittadine

ore 16.30

Accensione luminarie a tema.

ore 17.30 -> CHIESA MADRE SANTA MARIA MAGGIORE

SANTA MESSA SOLENNE

dedicata al Santo Patrono San Valentino, Benedizione dei fidanzati e dei coniugi per l’anniversario del 25° e 50° anno di matrimonio.

Celebra l’Arcivescovo Metropolita Mons. Salvatore Ligorio.

In occasione della celebrazione solenne in chiesa, ad un concittadino centenario, sarà anche consegnata una pergamena personalizzata.

ore 19.00

ACCENSIONE e BENEDIZIONE FUCANOJ

Apertura degli Stand nei vari rioni lungo le vie del borgo ed animazione con attrazioni e musica dal vivo.

Lancio del Concorso di Poesie su San Valentino e del Concorso di idee sulla Street Art- Basilicata Creativa.

ore 24.00 Accensione lanterne e Brindisi dell’amore stellato.

Lanterne volanti e messaggi d’amore saranno liberati in cielo sulle note di musica della tradizione popolare e d’autore.

Fuochi Pirotecnici.

15 Febbraio 2020

Festa del Santo Patrono SAN VALENTINO

Dalle ore 10.00 alle 22.00 -> BIBLIOMEDIATECA a PIAZZA MARCONI

Ciak si gira! La MOVIE STATION di LUMAKEY pensata per i cuori innamorati che desiderano immortalare la loro promessa nelle vie del borgo dell’amore. Sempre più sposi aderiscono all’idea di realizzare un video prematrimoniale per avere un souvenir di un magico momento come quello dei preparativi di nozze! Se anche per voi è così, vi viene offerta la possibilità gratuita di girarne uno. Vi aspettiamo presso “La bibliomediateca” per avere le informazioni utili, registravi e realizzare da protagonisti un video ricordo memorabile.

Dalle ore 10.30 -> Impianto da SCI SELLATA PIERFAONE ABRIOLA

Animazione e fiaccolate sugli Sci dedicate ai temi della montagna e dell’amore per il territorio.

Stand Enogastronomico e degustazioni.





Dalle ore 10.30 alle 18.00 -> Area Parco Giochi – Ponte Giardino – Campo Sportivo – Località Giardino Foresta Castiglione

Percorso guidato di Mountain Bike lungo i sentieri del territorio comunale.

Stand Enogastronomico e degustazioni.

Dalle ore 10.00 alle 21.00 -> BIBLIOMEDIATECA a PIAZZA MARCONI

Ritrovo per visite guidate nel borgo.

Apertura delle chiese e dei contenitori culturali del comune di Abriola:

• Chiesa Madre

• Chiesa di Monteforte

• Chiesa di San Gerardo

• Chiesa dell’Annunziata

• Le vie del Borgo con i suggestivi angoli dedicati all’amore per il territorio

ore 19.00

Animazione per le vie del Borgo

Apertura Stand Enogastronomico e degustazioni

ore 19.00 -> PIAZZA TOCCO

ONE BILLION RISING 2020

Flashmob contro la violenza sulle donne a cura della Proloco di Abriola

ore 20.00 -> CINETEATRO SAN GIUSEPPE

Monologhi sul femminicidio e sulla violenza di genere, a cura di Mariangela Pupillo

Performance teatrale “La festa di Compleanno” di Francesca Bochicchio

promosso dalla Proloco, con la partecipazione di Mariangela Pupillo.

Ore 22.00 -> Concerto Musicale – Piazza Marconi

”Piccola Orchestra Distratta” con la partecipazione straordinaria della showgirl MIRIANA TREVISAN (in caso di avverse condizioni meteo, l’evento si svolgerà nel CINETEATRO SAN GIUSEPPE).

16 Febbraio 2020

Dalle 10.00 alle 13.00 -> BIBLIOMEDIATECA a PIAZZA MARCONI

Ciak si gira! La MOVIE STATION di LUMAKEY pensata per i cuori innamorati che desiderano immortalare la loro promessa nelle vie del borgo dell’amore. Sempre più sposi aderiscono all’idea di realizzare un video prematrimoniale per avere un souvenir di un magico momento come quello dei preparativi di nozze! Se anche per voi è così, vi viene offerta la possibilità gratuita di girarne uno. Vi aspettiamo presso “La bibliomediateca” per avere le informazioni utili, registravi e realizzare da protagonisti un video ricordo memorabile.

Dalle ore 10.30 -> Impianto da SCI SELLATA PIERFAONE ABRIOLA

Animazione e Fiaccolate sugli Sci dedicate ai temi della montagna e dell’amore per il territorio.

Stand Enogastronomico e degustazioni

Dalle ore 10.30 alle 18.00 -> Area Parco Giochi – Ponte Giardino – Campo Sportivo – Località Giardino Foresta Castiglione

Percorso guidato di Mountain Bike lungo i sentieri del territorio comunale.

Stand Enogastronomico e degustazioni.

Dalle 10.00 alle 18.00 -> BIBLIOMEDIATECA a PIAZZA MARCONI

Ritrovo per visite guidate nel borgo.

Apertura delle chiese e dei contenitori culturali del comune di Abriola:

• Chiesa Madre

• Chiesa di Monteforte

• Chiesa di San Gerardo

• Chiesa dell’Annunziata

• Le vie del Borgo con i suggestivi angoli dedicati all’amore per il territorio.

Cerimonia di chiusura della manifestazione 2020.

Lanterne volanti e messaggi d’amore saranno liberati in cielo sulle note di musica della tradizione popolare e d’autore.

SERVIZIO NAVETTA

14-16 FEBBRAIO

Partenze da Potenza ogni ora h 10 / 20 (ritorno conseguente negli orari dell’andata, garantito)

Piazzale della Regione

Ritorno da Abriola h 24.00 / 01.00.