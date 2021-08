Festeggiamenti Madonna di Viggiano: ieri riunione in Prefettura. Si aspettano nuove disposizioni Anti-Covid

Il pellegrinaggio alla Madonna del Sacro Monte di Viggiano si svolge ogni anno in due momenti diversi: la prima domenica di maggio una processione solenne porta la statua dalla Basilica Pontificia di Viggiano al santuario sul sacro Monte – posto a 12 km dal centro abitato ad una altitudine di 1725 metri – poi, la prima domenica di settembre, con un percorso inverso la statua torna dal sacro Monte a Viggiano.

Quest’anno a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria a seguito della pandemia da Covid-19, ragioni prudenziali tese unicamente a salvaguardare il bene primario della salute pubblica, impongono, come per l’anno passato, di ridimensionare il programma sia religioso che civile dei festeggiamenti che tradizionalmente salutano il rientro della Madonna, la prima Domenica di Settembre.

Proprio ieri si è tenuta nella Prefettura di Potenza una prima riunione tecnica, a cui hanno partecipato il Rettore del Santuario Don Paolo D’Ambrosio e l’Amministrazione comunale di Viggiano, nelle persone del Comandante della Polizia locale Magg. Graziano Girelli, dell’Assessore Rosita Gerardi e del Consigliere Wladimiro Zupone.

Al fine di poter svolgere le celebrazioni in onore della “Patrona della Lucania”, all’insegna della sicurezza e del rispetto delle norme anti-Covid, atte ad evitare il contagio e la tutela della sicurezza dei partecipanti, ed in considerazione del fatto che in queste ore l’esecutivo Draghi sta sciogliendo gli ultimi nodi inerenti alle nuove disposizioni che riguarderanno l’utilizzo del green pass, ogni decisione verrà quindi demandata ad una nuova riunione che si terrà dopo ferragosto.

Sulla base delle nuove direttive anti-covid, verranno quindi confermate alcune delle decisioni relative alla manifestazione religiosa e della traslazione della statua della Madonna nera in piazza Papa Giovanni XXIII, ed in particolar modo anche relativamente alla eventualità di poter realizzare la tradizionale fiera.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale di Viggiano di aggiornare la cittadinanza per quanto verrà deciso.