Festa in onore di Sant’Antonio di Padova, il 12 e 13 giugno a Viggiano

Dopo due anni di interruzione a motivo della pandemia, torna finalmente quest’anno la tradizionale Festa in onore di Sant’Antonio di Padova, a cavallo tra il 12 ed il 13 Giugno 2022.

Un appuntamento certamente “minore”, rispetto alle ricorrenze mariane di Maggio e di Settembre, ma che costituisce comunque un tassello importante dell’identità religiosa e culturale della nostra comunità viggianese, come prova, tra l’altro, la dedicazione al Santo dell’antico Convento di Frati Minori Osservanti, oggi sede del Distretto Meridionale ENI.

Nel corso dei secoli, sappiamo, la presenza dei francescani in Basilicata è stata davvero capillare. Di fatto, fino all’Unità d’Italia era difficile trovare un paese lucano che non ospitasse una nutrita comunità francescana. Quella di Viggiano, soppressa nel 1806 durante l’occupazione napoleonica, ha addirittura dato alla Chiesa un santo: tale Giovanni da Viggiano, Frate Minore Osservante, che morì martire per la fede a Damasco nel 1560, e la cui memoria meriterebbe di essere recuperata.

Consapevoli di tale eredità spirituale, vogliamo celebrare “il Santo che il mondo ama” con particolare solennità e sincerità, certi che la sua intercessione presso Dio abbia un peso davvero speciale, a motivo della devozione verso di lui che da otto secoli sopravvive intatta in ogni angolo della terra.

Qui di seguito troverete il programma delle celebrazioni in suo onore, alle quali vi invito cordialmente a partecipare. A quanti possono, chiedo anche di aiutare la Parrocchia a sostenere le spese preventivate, dando anche in questo segno di responsabile appartenenza.

Al Comune di Viggiano, come sempre, il mio grazie per la collaborazione che vorrà offrire. Approfitto dell’occasione, infine, anche per ricordare a tutti la Solennità del Corpus Domini, Domenica 19 Giugno, il cui programma unisco a quello dei festeggiamenti in onore del Santo.

A quanti ne portano il nome i miei affettuosi auguri onomastici; a tutti il mio saluto più cordiale!

don Paolo