Festa del Ciclismo Regionale a Viggiano, tutti i protagonisti premiati per il 2019

Il ciclismo regionale lucano ha fatto tappa a Viggiano, città dell’arpa, della musica e del culto mariano per celebrare un 2019 di successi e di attività a tutto campo nel segno delle due ruote.

Una cerimonia ospitata presso la Sala Comunale Piazza Coperta dell’ex mercato, in omaggio al decennale del Team Bykers Viggiano, per la prima volta nella storia ad ospitare nella città viggianese la festa annuale del ciclismo regionale alla presenza di Carmine Cicala (presidente del Consiglio Regionale della Basilicata), Amedeo Cicala (sindaco di Viggiano), Paolo Varalla (vice sindaco di Viggiano), Renato Di Rocco (presidente della Federazione Ciclistica Italiana), Carmine Acquasanta (delegato regionale FCI Basilicata), Leopoldo Desiderio (presidente regionale Coni Basilicata), Anna Lagattolla (docente FCI in rappresentanza del comitato regionale FCI Puglia), Francesco Corrado (delegato regionale FCI Calabria), Pasquale De Palma (giudice sportivo nazionale FCI), Giovanni Pernetti (presidente del comitato provinciale FCI Potenza), Giuseppe Lombardi (delegato provinciale FCI Matera) e di tutti i membri delle strutture tecniche delle varie discipline in seno alla delegazione regionale ciclistica lucana.

A portare i saluti e a fare gli onori di casa per il Team Bykers Viggiano il presidente Giuseppe Dianò ed anche Nicol Ielpo, il giovane ultracycler tesserato per il sodalizio ciclistico viggianese che ha raccontato le emozioni provate in prima persona nel percorrere in bici l’Europa da Leeuwakerden (Olanda) a Matera in 25 tappe nell’agosto 2019 per complessivi 2.700 chilometri.

Nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura e sotto il marchio della Fondazione Matera Basilicata 2019, l’attività ciclistica lucana della stagione passata è stata contraddistinta dalla pregevole organizzazione del Meeting Nazionale Giovanissimi tra Matera e Metaponto a cura del Re-Cycling Bernalda. Agli onori delle cronache la stagione positiva di Alessandro Verre tra gli juniores con la Cps Professional Team a suon di vittorie, piazzamenti e maglie azzurre nelle competizioni internazionali ma anche i tanti risultati conseguiti in ambito regionale ed extra-regionale nelle discipline strada, ciclocross, mountain bike, pista, attività giovanile ed amatoriale grazie all’ammirevole impegno degli atleti, delle società e dei dirigenti.

Il ciclismo in Basilicata non è solo sinonimo di risultati ma anche di attività formativa con l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per i direttori sportivi, i direttori di corsa e i giudici di gara ma il punto fermo di tutta la delegazione ciclistica lucana rimane la campagna sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile coinvolgendo le scuole, i rappresentanti della Polizia di Stato ed anche la Fondazione Michele Scarponi in occasione del convegno appositamente organizzato a Matera nel novembre 2019.

Per il nuovo anno, già aperto in maniera strabiliante dallo juniores Ettore Loconsolo nel ciclocross (terzo ai campionati italiani e maglia azzurra al mondiale in Svizzera per il corridore della Cps Professional Team Basilicata), si attende il gradito ritorno sulla scena agonistica di Domenico Pozzovivo (con la nuova casacca della formazione UCI World Tour del Team NTT) che ha recuperato la piena forma dopo l’incidente in allenamento in Calabria e in più si auspica la ripartenza del Giro Internazionale di Basilicata per juniores a tappe nella sua solita collocazione pre-mondiale a settembre, gara che ha lanciato nel ciclismo che conta non solo lo stesso Pozzovivo ma anche gli altri attuali professionisti lucani Danilo Celano (Amore&Vita-Prodir) e Antonio Santoro (Work Service Dynatek Vega).

RIEPILOGO PROTAGONISTI, CAMPIONI REGIONALI E SOCIETA’ FCI BASILICATA IN EVIDENZA NELL’ANNO 2019

Azzurro Per Sempre: Vincenzo Bonavita (meccanico della nazionale italiana strada).

Trofeo Coni: Antonio Giovanni Carlomagno, Emanuele Iacovino, Alessandra Lauria, Vitale Maggi (atleti) e Gianni Sacco (accompagnatore rappresentativa giovanile lucana) in occasione della finale nazionale a Crotone.

Società giovanissimi campionato regionale FCI Basilicata: Cicloteam Valnoce, Team Bykers Viggiano, Motostaffette Potenza, Lucania Bike, Ciclo Team Matera Sassi Asd Maremonti, Re-Cycling Bernalda e Asd 010 Bike.

Giovanissimi: Roberto Florenzano, Giuseppe Fortunato e Paolo Signa (G1), Nicolò Carlomagno, Giuseppe Manicone e Vincenzo Machiella (G2), Caterina Castelluccio, Matteo Calvosa, Cristian Di Giacomo e Federico Russo (G3), Alessandra Lauria, Francesca Faraco, Marzia Falcone, Christian Florenzano, Riccardo Iacovino e Manuel Gaudioso (G4), Carla Sofia Fornarini, Sofia De Leo, Alessandra Supino, Vitale Maggi, Antonio Giovanni Carlomagno e Rocco Mattia Orlando (G5), Domenica Forlino, Alessandro Romaniello, Giuseppe Forastiero ed Emanuele Iacovino (G6).

Campioni regionali strada: Fabrizio Laino (esordienti primo anno), Gabriel Mileo (esordienti secondo anno), Aurora Falabella (esordienti donne), Francesco Giampietro (allievi uomini), Maria Elena Stella (allieve donne), Alessandro Verre (juniores), Michele Martino (élite sport), Domenico Cantisani (master 1), Giuseppe Iannelli (master 2), Nicola Mileo (master 3), Andrea Possidente (master 4), Vito Gerardi (master 5), Francesco Ferraiuoli (master 6) e Donato Fittipaldi (master 7).

Campioni regionali ciclocross: Gabriel Mileo (esordienti), Aurora Falabella (esordienti donne), Biagio Di Lascio (allievi), Mattia Varalla (juniores uomini), Chiara Mazziotta (juniores donne), Giuseppe Ponzio (under 23 uomini), Ilenia Matilde Fulgido (under 23 donne), Domenico Chiarelli (élite), Gino Masino (élite sport), Michele Guarnaccio (master 1), Giacomo Bochicchio (master 3), Pasquale Marino (master 6) ed Eleonora Cristina Valluzzi (master donna).

Campioni regionali pista: Fabrizio Laino (esordienti uomini), Aurora Falabella (esordienti donne), Biagio Di Lascio (allievi uomini), Maria Elena Stella (allieve donne), Domenico Babino (juniores) ed Alessia Gaudioso (élite).

Campioni regionali mtb cross country: Gabriel Mileo (esordienti), Simone Adinolfi (juniores uomini), Chiara Mazziotta (juniores donne), Rocco Montano (under 23), Gino Masino (uomini élite), Ilenia Matilde Fulgido (donne élite), Egidio De Caro (élite sport), Raffaele Rizzi (master 1), Vincenzo D’Agrosa (master 2), Antonio Ielpo (master 3), Francesco Alfano (master 4), Nicola Cifarelli (master 5), Francesco Ferraiuoli (master 6) e Francesco Rinaldi (master 7).

Campioni regionali mtb marathon: Gino Masino (élite), Vincenzo D’Agrosa (master 2), Andrea Ministrini (master 3), Vincenzo Nicoletti (master 4), Girolamo Vitale (master 5), Francesco Ferraiuoli (master 6) e Francesco Rinaldi (master 7).

Società di appartenenza agonisti: Cps Professional Team Basilicata, Cicloteam Valnoce, Team Bykers Viggiano, Asd 010 Bike, Loco Bikers e Ciclo Team-Matera Sassi.

Società di appartenenza amatori: Sirino Bike, Asd Castelluccese, SCD Lioi, Heraclea Bike-Marino Bici, Gruppo Ciclismo Avigliano, Loco Bikers, Policoro Bike, Ciclo Club Lauria, Asd Maremonti, UCD Rionero Il Velocifero, Biker Lucani in Vacanza e GSC Baser Matera.

Campionato Nazionale Dipendenti Enel: Egidio Viggiano (master 8).

Campionato Italiano Pista Amatori: Domenico Apicella (master 5), secondo classificato nelle specialità 500 metri da fermo, velocità e scratch.

Il video integrale dell'evento a Viggiano:





Alcune foto dell'evento: