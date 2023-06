Treni più veloci sulla tratta tra Grassano e Bernalda

Deciso colpo di acceleratore per i lavori che serviranno a rendere più veloce la tratta ferroviaria tra Grassano e Bernalda della Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Rete Ferroviaria Italiana ha, infatti, pubblicato, sull’organo ufficiale dell’Unione Europea, il bando di gara per eseguire i lavori. Un cantiere che avrà un costo di oltre 265 milioni di euro, in parte finanziati con fondi del Pnrr.

In particolare, la prima fase di interventi riguarderà il tratto di 12 chilometri tra Salandra e Ferrandina. Il nuovo tracciato si svilupperà prevalentemente in affiancamento a quello esistente e sarà costituito da diversi tratti in viadotto, per la presenza del fiume Basento.

Nelle stazioni di Salandra e Bernalda saranno, poi, alzati i marciapiedi e verranno realizzati sottopassi di stazione.

Per la realizzazione dell’opera è stata nominata la Commissaria straordinaria di governo Vera Fiorani.