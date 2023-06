Federmoda-Confcommercio: ufficiale partenza saldi estivi anche in Basilicata il 6 luglio

E’ ufficiale: anche in Basilicata, come nel resto d’Italia, i saldi estivi cominceranno il 6 luglio prossimo e si concluderanno il 6 settembre. Lo stabilisce la dgr 527 approvata ieri d’urgenza dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore Michele Casino sollecitato da Federmoda-Confcommercio Potenza.

“La delibera della Giunta – precisa una nota Federmoda a firma del referente Antonio Sorrentino – mette fine alla confusione che si era creata da giorni in particolare nei Comuni a cui si rivolgono gli esercenti per la comunicazione dei saldi. La Regione si è uniformata alla decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni modificando il precedente calendario che stabiliva l’inizio il 2 luglio. Un atto fondamentale per ristabilire la serenità tra gli esercenti in una stagione di saldi estivi che si preannuncia complicata dopo che le condizioni meteo hanno fortemente condizionato per un lungo periodo gli acquisti da parte dei consumatori . Le conseguenze: i magazzini di abbigliamento-calzature per la primavera sono pieni di invenduto e c’è stata una frenata della vendita del campionario estivo, a causa di pioggia e basse temperature, sino a pochi giorni fa”.

Per Federmoda-Confcommercio la campagna di saldi – molto attesi dai consumatori alle prese con l’aumento dell’inflazione e il calo dei consumi – è l’occasione per rinsaldare il legame di fiducia con la clientela e nello specifico il ruolo svolto dai negozi di vicinato senza i quali piccoli e grandi centri rischiano un ulteriore processo di desertificazione. “E’ questo un tema al centro del “focus” sulla rigenerazione urbana dei centri storici” che – sottolinea Sorrentino – avremo venerdì 30 prossimo a Potenza con l’incontro promosso da Confcommercio, in cooperazione con il Comune e la Camera di Commercio, (ore 17 sala conferenze sede Confcommercio, contrada Bucaletto, centro direzionale Franco) al quale insieme ai dirigenti Confcommercio Angelo Lovallo (presidente) e Fausto Demare (componente Giunta Cciaa Basilicata) intervengono il sindaco di Potenza Mario Guarente e Michele Somma presidente Cciaa Basilicata. Sarà inoltre l’occasione per la presentazione da parte del sen. Gianni Rosa della proposta di legge nazionale a sostegno della rigenerazione urbana, un primo passo verso il contrasto alla desertificazione commerciale dei centri storici”.

Punto di partenza: la rigenerazione urbana del centro storico di Potenza deve essere assunta come scelta strategica per Comune di Potenza, Ccia e Confcommercio Potenza (coinvolgendo la Regione) con l’impegno a coinvolgere le altre associazioni di categoria e tutte le piccole e medie imprese, anche non iscritte a nessuna associazione.