Federalberghi-Confcommercio, Tropiano: “la Basilicata ha il sistema ricettivo più apprezzato del Paese”

“Il prestigioso risultato conseguito nella classifica generale del Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika, con il primo posto, attribuito alla Basilicata (rispetto al terzo dell’anno precedente), quale sistema ricettivo più apprezzato del Paese, è ancora più significativo ed è motivo d’orgoglio per gli albergatori e titolari lucani di strutture ricettive”. Così Michele Tropiano, presidente Federalberghi-Confcommercio Potenza sottolineando l’impegno della categoria per “offrire sempre migliori servizi di ospitalità e qualificare l’offerta con l’obiettivo di accrescere l’attrattività delle località turistiche della regione. L’attestato che ci viene dall’indagine inoltre ci ripaga di un’attività che anche nel 2023 è segnata da una situazione pesante per i costi aziendali crescenti, le difficoltà finanziarie e la presenza negli alberghi che ha caratteristiche molto diverse nei territori. E’ un risultato ottenuto riparametrando le performance dei punteggi delle graduatorie parziali emerse dai siti di ranking utilizzati e, cioè, con il maggior numero di recensioni totalizzate su TripAdvisor e di valutazioni positive sul totale delle strutture rilevate su Booking, Expedia e Google Travel, che ci stimola – continua Tropiano – a fare di più non solo per l’accoglienza ma anche nei rapporti con i grandi operatori del turismo on line che determinano il successo degli alberghi e migliorare i nostri servizi digitali.

A proposito il tema delle recensioni degli ospiti resta sempre aperto e delicato. Ci presentiamo comunque alla nuova edizione della Bit con un’ottima credenziale per raggiungere l’obiettivo primario di allungare la permanenza media nei nostri alberghi che è decisamente più bassa da quella che si registra in altre regioni. Vogliamo farlo con pacchetti di soggiorni, visite, escursioni che possano rispondere ai diversi target ed interessi dei turisti con un’attenzione particolare alle aree montane e interne. Anche per questo Federalberghi ha promosso un calendario di incontri sui territori per definire un programma di iniziative che raccolga le esigenze più sentite della categoria e prepari gli alberghi alla stagione 2024”.