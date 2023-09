Farbas: assemblea dei soci a Marsico Nuovo. Entra nel cda il Sindaco Zipparri

Si è tenuta martedì 19 settembre presso la sede operativa di Marsico Nuovo l’Assemblea dei Soci della Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (FARBAS), che ha deliberato, all’unanimità di voti, l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2022 e del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023. Quest’ultimo prevede, in termini di attività, importanti progetti di ricerca applicata, tutela ambientale, comunicazione e promozione del territorio lucano.

“L’approvazione all’unanimità di qualsiasi provvedimento o documento strategico” fa sapere il Presidente della FARBAS, Antonino Capuano “è motivo di orgoglio per il lavoro che quotidianamente si svolge. L’approvazione all’unanimità di due documenti così importanti, oltre a testimoniare la condivisione della gestione delle risorse, che consentirà di perseguire gli obiettivi programmatici con una sempre maggiore determinazione, rappresenta l’ulteriore segno della fiducia riposta dalla compagine societaria al Consiglio di Amministrazione. Fiducia, questa” – continua Capuano “che sarà sempre ricambiata con il costante ascolto dei territori e dei propri Sindaci, che anche in questa occasione hanno proposto iniziative e progetti ai quali cercheremo di dare attuazione”.

Nel corso dell’Assemblea, in ossequio all’articolo 17, comma 1 dello statuto della Fondazione, i sindaci, in rappresentanza dei diversi Comuni Soci, hanno nominato all’unanimità il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, componente del Consiglio di Amministrazione, quale espressione dei Soci partecipanti. Infatti, come previsto dallo statuto, il CdA è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione Basilicata e due nominati dai Soci. Zipparri si unirà ad Antonino Capuano, Lorita Agresti, Claudio Borneo e Graziano Scavone, completando così l’organo di indirizzo strategico-politico.

“Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Marco Zipparri nel Consiglio di Amministrazione. La sua esperienza amministrativa e la profonda conoscenza delle dinamiche territoriali rappresentano un valore aggiunto per il lavoro che stiamo svolgendo. Sono certo che, insieme agli altri componenti del CdA, saprà offrire un contributo prezioso per rafforzare il ruolo strategico della FARBAS. Formulo a Zipparri, a nome dell’intero CdA, i più sentiti auguri di buon lavoro” ha concluso il Presidente Capuano.