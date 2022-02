Fagioli di Sarconi IGP. Le malattie batteriche e virali: la situazione in Alta Val D’Agri

Nell’ambito del progetto “FitoConsult” (Servizio di consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi), in collaborazione con il Consorzio di tutela del Fagiolo di Sarconi IGP, l’ALSIA organizza un seminario per presentare le attività realizzate e quelle in programma per la prossima campagna di produzione del fagiolo.

Obiettivo delle azioni è la qualificazione del prodotto IGP intervenendo lungo l’intera filiera, dagli aspetti genetici e fitosanitari del seme, alla gestione agronomica e della lavorazione per arrivare a quelli sanitari e commerciali.

L’incontro è rivolto prioritariamente agli orticoltori aderenti al progetto ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati ed in particolare a chi intenda avviare la produzione certificata del Fagiolo di Sarconi IGP, prodotto apprezzato anche a livello internazionale e per cui emerge la possibilità di ampliare notevolmente la coltivazione.

CLICCA QUI e scarica il programma dell’evento.

CLICCA QUI per accedere alla preiscrizione: dopo aver compilato brevemente il modulo, riceverai la mail con le istruzioni per il collegamento al seminario