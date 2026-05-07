F.A.Me: sabato 9 maggio a Tramutola concerto dell’Orchestra ICO della Magna Grecia

Dopo la riapertura del rinnovato centro sociale “Pace e speranza”, avvenuta con uno spettacolo del F.A.Me., lo scorso 24 aprile, continua la rassegna tramutolese voluta dall’Amministrazione Comunale con un nuovo evento offerto alla comunità dal titolo “DA MORRICONE A PIAZZOLLA”. Un concerto di musica classica sinfonica eseguito dall’ORCHESTRA ICO DELLA MAGNA GRECIA, trentennale istituzione concertistica che a Tramutola si esibirà sotto la direzione del Maestro Piero Romano e con il protagonismo del solista Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon. L’appuntamento è per le 19.30.

Si tratterà della quattordicesima tappa della rassegna che quest’anno arriva al suo quinto anno. Ideato e realizzato da Fondazione Appennino in collaborazione con comuni ed istituzioni pubbliche e private, il Festival Appennino Mediterraneo – F.A.Me., si pone il principale obiettivo di portare offerta artistica alle comunità locali che risiedono principalmente nei paesi interni in periodi dell’anno anche non estivi.