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F.A.ME.: il 30 maggio I Kantara a Tramutola con “Mediterraneikà”

Foto di Redazione Redazione
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Nuovo appuntamento per il Festival Appennino Mediterraneo che sabato 30 maggio 2026, sarà di nuovo in scena a Tramutola

Una mini-mini rassegna realizzata in collaborazione con il Comune di Tramutola che lo scorso 24 aprile ha riaperto il rinnovato centro sociale “Pace e speranza” proprio con il F.A.Me., che il prossimo 30 maggio giunge al quarto appuntamento nel nuovo contenitore. Il nuovo evento offerto alla comunità porta il titolo MEDITERRANEIKA’., un concerto che è un vero e proprio ponte sonoro tra le sponde del Mediterraneo. Attraverso arrangiamenti raffinati che fondono chitarre, basso, percussioni, flauto e voci, il gruppo di musicisti lucani KANTARA darà vita a un racconto in musica capace di unire tradizione e modernità, evocando atmosfere calde, accoglienti e senza confini. L’appuntamento è per le 19.30.

Si tratterà della diciassettesima tappa della rassegna 2025/2026 che quest’anno arriva al suo quinto anno. Ideato e realizzato da Fondazione Appennino in collaborazione con comuni ed istituzioni pubbliche e private, il Festival Appennino Mediterraneo  F.A.Me., si pone il principale obiettivo di portare offerta artistica alle comunità locali che risiedono principalmente nei paesi interni in periodi dell’anno anche non estivi

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