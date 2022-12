Eventi al Museo dell’Alta Val d’Agri nelle festività natalizie

Mercoledì 21 dicembre 2022 la Direzione Regionale Musei della Basilicata darà avvio alla rassegna “Letture al Museo”, presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri.

Per l’occasione – a partire dalle 10:00 – saranno presentati i libri “Aiaccio“ e “Brutto Anatroccolo”, in collaborazione con l’autore dei testi Biagio Russo e gli studenti della scuola secondaria di I grado dell’ Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”.

Per rendere partecipe la generazione dei giovani, il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri propone la lettura dei testi con una riflessione su scrittura e illustrazione da parte dell’autore. L’obiettivo primario è motivare gli studenti a un approccio di partecipazione attiva nel museo, quale stimolo alla conoscenza e all’apprendimento: ri-conoscere questo luogo della Cultura come patrimonio nel proprio territorio per tutelarlo e valorizzarlo in futuro.

L’evento si terrà presso la sala conferenze del Museo.

Mercoledì 21 e 28 dicembre 2022 sarà prolungato l’orario di visita al Museo in occasione delle festività natalizie, con visite guidate durante l’apertura straordinaria notturna, dalle 20:00 alle 23:00.

Domenica 1 gennaio 2023 iniziamo l’anno insieme con visite guidate al Museo e al Parco, con ingresso gratuito lungo il corso della giornata.