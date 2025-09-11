Eurasia Packaging Istanbul Fair celebra i suoi 30 anni e continua a unire l’industria globale del packaging

Istanbul – La 30ª edizione della Eurasia Packaging Istanbul Fair riunirà ancora una volta leader, pionieri e le più recenti tecnologie del mondo del packaging sotto lo stesso tetto, dal 22 al 25 ottobre 2025, presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul.

Riconosciuta come la più grande e completa fiera dell’industria del packaging in un’ampia area geografica, dall’Europa all’Asia, dal Medio Oriente all’Africa, la Eurasia Packaging Istanbul continua a rappresentare la piattaforma ideale per marchi globali e locali che vogliono creare nuove partnership commerciali e opportunità di business.

La sostenibilità incontra la tecnologia alla Eurasia Packaging Istanbul

Organizzata in collaborazione con RX Tüyap e l’Associazione Turca dei Produttori di Packaging (ASD), la fiera mette in mostra l’intero panorama dell’industria del packaging: dalle macchine per l’imballaggio e le tecnologie di trasformazione alimentare e delle bevande, ai sistemi di stampa, all’automazione, agli imballaggi riciclabili e ai materiali ecosostenibili.

Anche quest’anno, la fiera si confermerà una vetrina dinamica di soluzioni d’avanguardia per il packaging, pensate per settori chiave come alimentare, bevande, cosmetica, farmaceutica, igiene e logistica.

Oltre 1.200 espositori, quasi 80.000 visitatori: un punto d’incontro che cambia le regole del gioco

Presentandosi come piattaforma per lo sviluppo del business, la pianificazione degli investimenti e la visione strategica del settore, la fiera riunirà oltre 1.200 aziende e rappresentanti, sia locali che internazionali, che presenteranno le loro soluzioni innovative a quasi 80.000 professionisti provenienti da tutto il mondo nel corso di quattro giorni.

Con la crescente domanda in ambiti come sostenibilità, trasformazione digitale e sicurezza alimentare, l’industria del packaging rimane uno dei settori più dinamici della Turchia, trainato dalle esportazioni. L’espansione dell’e-commerce e la maggiore consapevolezza ambientale stanno spingendo innovazione e investimenti in tutto il comparto.

La Eurasia Packaging Istanbul Fair è pronta ad accogliere tutti gli stakeholder che vogliono plasmare il futuro già oggi, con soluzioni capaci di rispondere a questi cambiamenti strategici.

Vivi il futuro del packaging alla Eurasia Packaging Istanbul 2025

In programma dal 22 al 25 ottobre 2025 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul, la fiera celebra il suo 30º anniversario come principale evento dell’industria del packaging nella regione. Per quattro giorni, i professionisti del settore avranno l’opportunità di scoprire le tecnologie più recenti, esplorare innovazioni sostenibili e creare nuove connessioni di valore in grado di spingere il settore verso il futuro.

Maggiori informazioni su packagingfair.com.

Contatti:

Burcu Buse Arseven

burcu.arseven@unite.com.tr