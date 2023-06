Estate 2023: previsioni ottime per il turismo in Basilicata

Lo dice un’indagine di Demoskopika che snocciola dati di una proiezione statistica sull’andamento dei flussi turistici nel periodo giugno-settembre 2023. Secondo l’indagine il territorio lucano è in cima alla classifica italiana per incremento, in percentuale, di arrivi e spesa turistica. Primato che s’inserisce in un contesto italiano che gode di ottima salute: l’analisi evidenza che nel periodo preso in esame il flusso turistico dovrebbe caratterizzarsi per il maggior numero di arrivi sia rispetto al periodo pre-pandemico del 2019 (+3,7% di arrivi e + 2,6% di presenze) e sia, addirittura, dal 2000 (+71,9% di arrivi e + 26,2% di presenze).

Le parole del Presidente Vito Bardi: “I dati Demoskopika sono entusiasmanti e confermano la bontà del lavoro fatto in questi anni. Il turismo è una grande opportunità per l’economia lucana e la ripresa degli arrivi dopo il Covid, soprattutto per quanto riguarda i turisti dagli USA, ci fanno ben sperare per la stagione turistica e gli anni a venire. La Basilicata sta diventando un brand ben posizionato e la sua unicità è sempre più apprezzata in Italia e all’estero

Il nostro impegno è creare un’offerta sempre più diffusa su tutto il territorio regionale, così da dare ai turisti la possibilità di stare più giorni in Basilicata”.