Estate 2023 ad Abriola, il 13 agosto l’evento “Il Puzzle dell’orrore, l’ecatombe Federici”

Comincia a prendere corpo la programmazione estiva del Comune di Abriola di concerto con la Pro Loco nel segno dell’aggregazione della cultura e delle attività ludiche e sportive che animano il borgo lucano in questo periodo. Ne è testimonianza lampante l’evento in programma domenica 13 agosto presso Palazzo Federici fortemente voluto dal presidente della Pro Loco di Abriola, Alberto Fellone di concerto con il Sindaco, Romano Triunfo dal titolo: “Il Puzzle dell’orrore, l’ecatombe Federici” liberamente scritto da Alberto Fellone è una rievocazione storica e tragicommedia in 4 atti che terrà alta l’attenzione dei presenti. La special guest è Gerardo Romano, gli interpreti sono Mariantonietta Galluzzi, Maria Paola Lombardi, Tommaso Maiorino, Mariangela Pupillo, Nunzio Rivelli, Rocco Sabia, Angelo Sarli, Giuseppe Triunfo, Donatella Triunfo e Gerardo Triunfo. L’evento rientra nel cartellone estivo partito il 4 luglio che terminerà il prossimo 23 settembre. Alberto Fellone, direttore e regista ha delineato le chiavi di lettura dell’evento rimarcando quanto segue: “Il passato che ritorna. Abriola ritorna nell’avvenuto con i briganti e la famiglia baronale Federici. Si tratta di uno spettacolo inedito, una tragicommedia in quattro atti tra le vie del borgo, tra scenografie naturali e spettacolari. La storia inizia nel presente per poi svilupparsi nel passato con un finale sorprendente”.