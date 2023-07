Eseguita con successo delicata operazione di radiologia interventistica in Basilicata

Una delicata operazione di radiologia interventistica su un paziente di 70 anni è stata eseguita, nei giorni scorsi, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dall’equipe dell’Unità Operativa di Radiologia. Trasferito dal Pronto Soccorso di Policoro per episodi ripetuti di emorragia polmonare (emottisi), il paziente è stato sottoposto in urgenza a TAC polmonare e angio TAC per lo studio delle arterie bronchiali. L’esame ha documentato focolai di sanguinamenti polmonari alimentati da rami dell’arteria bronchiale destra. Il paziente è stato ricoverato nel reparto di pneumologia per la stabilizzazione e, dopo attenta valutazione clinico-radiologica, si è deciso di eseguire uno studio angiografico dell’aorta toracica e delle arterie bronchiali che ha confermato la sede e la causa del sanguinamento. Durante la stessa seduta si è deciso di procedere al trattamento di embolizzazione mediante tecniche di Radiologia Interventistica: la procedura consiste nella embolizzazione dell’arteria bronchiale responsabile del sanguinamento introducendo un catetere angiografico. Si è quindi proceduto mediante microcatetere posizionato distalmente in sicurezza nell’arteria ad eseguire l’embolizzazione dei soli rami responsabili del sanguinamento. La delicata procedura è stata effettuata in anestesia locale con paziente da sveglio che è stato dimesso dopo alcuni giorni senza presentare nuovi episodi di emorragia, come confermato anche dall’esame broncoscopico. Il trattamento mediante procedura di Radiologia Interventistica è stato risolutore e si è evitato al paziente un intervento sicuramente più complesso e demolitivo di chirurgia toracica.