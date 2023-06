Esami di Stato per 5226 studenti lucani, Bardi: “Realizzate i vostri sogni”

“Un sincero in bocca al lupo va ai 5226 studenti lucani che si apprestano a sostenere gli esami di Stato, momento che rappresenta un vero e proprio spartiacque nel percorso di vita di ciascuna ragazza e ciascun ragazzo. A nome del governo regionale auguro buon lavoro anche ai componenti delle 162 commissioni d’esame operanti nelle province di Potenza e Matera, oltre che a tutto il personale scolastico impegnato a vario titolo in questi giorni di inizio estate”.

È quanto dichiara il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi.

“Tanti si misureranno con l’università, scegliendo l’offerta formativa dell’UniBas o di altri atenei italiani e stranieri, mentre altri giovani faranno i conti per la prima volta con il mondo del lavoro. In entrambi i casi, la mia speranza – aggiunge Bardi – è identica a quella dei loro genitori: vederli appagati di fronte ai propri sogni, alle proprie aspirazioni umane e professionali. Da presidente, sarei felice di vedere tanti maturandi di oggi animare un domani, con passione e dedizione, la terra meravigliosa delle proprie radici.

Il tessuto produttivo della Basilicata, pur accusando i colpi della particolare congiuntura economica mondiale, sta affrontando a testa alta la delicata fase post pandemica, come dimostrano i dati recenti legati al nostro Pil che si posiziona sopra la media europea. Abbiamo davanti sfide importanti, alcune segnate da fenomeni globali quali la transizione energetica, dobbiamo rafforzare i nostri comparti utilizzando al meglio le risorse del Pnrr, ma faremo tutto il possibile per consegnare nelle mani dei maturandi di oggi una Basilicata migliore di come l’abbiamo trovata”.