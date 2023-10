Enzo Decaro a Potenza e Matera con ‘Amici della musica’

L’associazione ‘Amici della musica del Lagonegrese’, che organizza il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro (Potenza), apre la stagione dei concerti d’autunno con un evento dedicato alla musica napoletana: il concerto “Napul’Èra: un viaggio nella canzone napoletana d’autore, da Mercadante a Pino Daniele” con l’attore Enzo Decaro ed i due chitarristi Pietro Cantisani e Marco Ielpo.

Due gli appuntamenti in Basilicata: venerdì 6 ottobre alle ore 19:00 all’Auditorium Gervasio di Matera e sabato 7 ottobre alle ore 20:00 alla Galleria Civica di Potenza (appuntamento SOLD OUT già da una settimana).

La presenza di Enzo Decaro in questo lavoro prodotto dall’associazione ‘Amici della musica del Lagonegrese’, dona valore al racconto musicale che è stato scritto appositamente per questo progetto dal Maestro Pietro Cantisani, ideatore e arrangiatore del progetto discografico, oltre che presidente dell’associazione ‘Amici della musica’. Il chitarrista illustra così questo lavoro: “Mi sono ispirato a Gangi e Cigliano che hanno fatto conoscere al pubblico i grandi classici della canzone napoletana e con i miei arrangiamenti, ho reso concertistica la musica di tradizione, nata dal lavoro di grandi musicisti e compositori e che merita di essere conosciuta ed apprezzata. La scelta di accostarla ad alcuni brani di Pino Daniele muove dal fatto che Pino è stato un grande chitarrista e questo è il mio modo per rendergli omaggio, in chiave classica, attraverso una scelta precisa di brani che sono diventati ormai parte della storia della musica e della poesia napoletana”. Nel titolo del concerto c’è la chiave dell’intero lavoro musicale: “Napul’era – spiega Cantisani – perché suoniamo in una città con un passato grandioso attraverso i brani di Di Giacomo, De Leva, Sacco. Napoli è, perché la sua musica è il presente che spesso ha anticipato il futuro, come nel caso di Pino Daniele, che ha dato inizio ad una nuova Era della musica mediterranea”.

Per il concerto di Matera, Enzo Decaro, userà i suoi racconti, per accompagnare il pubblico nel viaggio di scoperta della canzone napoletana d’autore, da Mercadante fino a Pino Daniele, suo caro amico, a cui era legato da una solida e duratura amicizia. Enzo Decaro, autore e attore, che si divide tra teatro, televisione e cinema, dopo le prime esperienze giovanili in palcoscenico, fonda con Lello Arena e Massimo Troisi il trio comico “La Smorfia”, e da quel momento, sono tanti i lavori di successo. È suo il soggetto del documentario Totò e il principe de Curtis. L’uomo oltre la maschera prodotto da Ocean Productions in collaborazione con Rai Documentari, messo in onda proprio in questi giorni dalla RAI.

Nel 2021 è stato nel cast del film candidato agli oscar “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. In ambito musicale ha diretto le opere liriche “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi prodotta dal Teatro Comunale di Ascoli Piceno (1997) e per l’Opera Festival di Guardiagrele “Lo frate ‘nnammorato” di Giovanni Battista Pergolesi (2016).

Il concerto Napul’Èra è stato portato in scena per la prima volta a Lagonegro in chiusura del quarantesimo Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, lo scorso 3 settembre ed ha registrato il tutto esaurito già molti giorni prima della data. I biglietti per l’appuntamento di Matera si possono acquistare online su www.lagonegromusica.it