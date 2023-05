Enti locali. Rosa (FdI): “su compensazioni ambientali approvata graduatoria, 27 milioni in tre anni”

“In attuazione della legge regionale n. 53 del 2021 “Finanziamento per le azioni di mitigazione e compensazione ambientale per i Comuni della Basilicata“, che ho fortemente voluto, è stata approvata la graduatoria con la quale verranno destinati 9 milioni di euro all’anno per i Comuni lucani e 4 milioni di euro ai due Comuni Capoluogo di provincia per progetti di mitigazione e compensazione ambientale. È un altro tassello di quella visione rivoluzionaria iniziata con le elezioni regionali. Con la legge regionale del 2021 si invertiva la rotta nel rapporto tra l’Ente Regione e le comunità locali a cui viene riconosciuto un ruolo da protagonista nell’affrontare i problemi dovuti al degrado ambientale. Nella consapevolezza che i Comuni sono protagonisti e non comparse nel governo sostenibile del territorio, la legge regionale affida agli enti locali le scelte importanti che contemperino le esigenze della vita urbana con la qualità degli spazi naturali e le loro tutela. L’alta parteciapzione al bando e la qualità dei progetti approvati, mi sembra che diano rgione a questa visione. Non solo, in questo modo viene anche realizzata un’altra piccola rivoluzione: la redistribuzione delle risorse economiche provenienti dalle compensazioni ambientali sul territorio, a tutti i Comuni della Regione Basilicata. All’opposizione, avevo sempre sollevato il problema della trasparenza nell’uso dei soldi delle compensazioni e, soprattutto, nella totale assenza di risvolti concreti per i cittadini. Per cosa venissero utilizzate le compensazioni, è un mistero che ancora oggi resta irrisolto. Invece, con la legge regionale da me voluta, non solo queste risorse saranno utilizzate nel pieno rispetto della legge, ovvero per compensare un ambiente compromesso, ma avranno una ricaduta concreta per tutti i Comuni lucani. Un altro tassello nella visione rivoluzionaria verso la legalità, la trasparenza, e non ultima, le tutela ambientale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.