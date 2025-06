Eniscuola: svolti il 3 e 4 giugno gli eventi finali del progetto “6 in ond@!”

Si sono svolti il 3 e il 4 giugno gli eventi finali del progetto “6 in ond@!” proposto anche quest’anno da Eniscuola agli alunni di diverse classi delle scuole primarie di Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Tramutola.

Due giorni di festa nello splendido scenario del Campus Agrivanda, a Viggiano, a cui hanno preso parte oltre 250 tra alunni e insegnanti coinvolti nel progetto di connettività e didattica digitale che per questa edizione ha incrociato il mondo di Agrivanda. Nato nel 2018 e pensato da Eniscuola per docenti e studenti delle scuole primarie, “6 in ond@!” si propone come un’esperienza formativa che mira ad integrare in modo creativo gli strumenti tecnologici nella didattica quotidiana.

Tutela dell’ambiente, riqualificazione agricola, studio e ripristino della biodiversità, sono stati i temi scelti per la progettazione e la creazione di un libro digitale in cui gli alunni,

divisi per classe, hanno racchiuso un insieme di contenuti, forme mediali e linguaggi differenti. Attraverso l’uso di testi, animazioni, infografiche interattive, video e suoni, gli

“Ambasciatori di futuro” – come sono stati definiti al termine del percorso progettuale – hanno sperimentato forme ibride di produzione di contenuto informativo.

Le classi hanno avuto modo di conoscere da vicino le attività di Agrivanda attraverso una prima visita conoscitiva presso il campus, durante la quale hanno individuato le tematiche di maggiore interesse tra quelle proposte. Successivamente, con il supporto dei ricercatori e dei professionisti in forza ad Agrivanda, le hanno approfondite, ricercando i linguaggi più adatti per una trasposizione delle competenze acquisite nel libro digitale.

Parallelamente è stata realizzata un’attività di formazione della classe docente in presenza e a distanza, da parte della professoressa Linda Guarino, esperta di didattica digitale nelle scuole primarie, sui temi della didattica digitale, con diversi focus sugli strumenti digitali applicati agli ambiti dell’educazione ambientale, della sostenibilità e della cittadinanza digitale.