Energia, incontro il 18 con gli enti locali

La Regione Basilicata, in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) spa, ha organizzato un incontro tecnico-operativo fondamentale per supportare gli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica. L’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Basilicata e il Gse.

L’evento, promosso dall’assessore all’Ambiente e Transizione Energetica, Laura Mongiello, si terrà il giorno 18 novembre 2025 alle ore 9 nella Sala Inguscio della Regione Basilicata. L’obiettivo è avviare un percorso condiviso sui temi delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale in generale.

Il cuore dell’incontro è la messa a disposizione da parte del Gse di sportelli di assistenza tecnica dedicata per gli Enti locali. Questi sportelli offriranno consulenze mirate su tematiche come la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, le Comunità energetiche rinnovabili, l’autoconsumo diffuso. “Si tratta – spiega l’assessore Mongiello – di un’importante occasione di confronto e collaborazione al fine di allineare gli investimenti pubblici agli obiettivi climatici internazionali, ottimizzando al contempo i costi per la finanza pubblica, grazie agli incentivi previsti”.

L’incontro si aprirà alle 9 con i saluti Istituzionali dell’assessore Mongiello e del direttore generale della Direzione Ambiente, Canio Santarsiero. A seguire è prevista la presentazione dei servizi Gse dedicati agli enti locali. La fase operativa avrà inizio alle 10 con l’avvio degli sportelli da parte dei tutor GSE. Per la gestione ottimale dell’evento, si invitano gli enti a confermare la propria partecipazione registrandosi al link: https://forms.office.com/e/5HZG3HPwFZ