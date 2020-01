Emergenza smog sempre più cronica: ecco la foto scattata dal report Mal’aria

Dal 2010 al 2019 il 28% delle città monitorate da Legambiente hanno superato ogni anno i limiti giornalieri di PM10. Torino prima in classifica 7 volte su 10 con un totale di 1086 giorni di inquinamento in città.

In Italia l’emergenza smog è sempre più cronica e si ripresenta puntale ogni anno. A dimostralo i nuovi dati di Mal’aria, il report annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico in città, che quest’anno scatta una triplice foto sul nuovo anno che si è aperto con città in codice rosso, sul 2019 e sul decennio che ci siamo lasciati alle spalle. Nelle prime tre settimane del 2020 Frosinone e Milano (19), Padova, Torino e Treviso sono i centri urbani che hanno superato per 18 giorni i limiti di PM10. Male anche Napoli (16) e Roma (15).

Un’emergenza smog che ha segnato anche il 2019, un anno nero sul fronte Mal’aria con 54 capoluoghi di provincia hanno superato il limite previsto per le polveri sottili (PM10) o per l’ozono (O3), stabiliti rispettivamente in 35 e 25 giorni nell’anno solare. In 26 dei 54 capoluoghi, il limite è stato superato per entrambi i parametri. E anche il decennio 2010-2019 ci lascia in eredità un bilancio negativo con il 28% delle città monitorate da Legambiente che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 tutti gli anni, 10 volte su 10.

Un inquinamento che minaccia la salute dei cittadini e l’ambiente circostante che trova nel trasporto stradale una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle aree urbane, senza dimenticare le altre sorgenti come il riscaldamento domestico, l’industria e l’agricoltura. Settori sui quali occorre intervenire in maniera sinergica. Per questo oggi l’associazione ambientalista ha lanciato anche le sue proposte: tra le azioni principali il potenziamento del trasporto pubblico locale rendendolo efficiente, capillare, a zero emissioni e riducendo così il numero di mezzi circolanti in Italia, ripensare le città in una chiave sostenibile, rendere consapevoli le persone, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sulle pubblicità spesso ingannevoli legate al mercato delle auto, eliminare i sussidi alle fonti fossili – nel 2018 parliamo di 18,8 miliardi di euro – destinando quando previsto all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare del Paese, promuovere pratiche sostenibili in agricoltura.

“L’ormai cronica emergenza smog – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – va affrontata in maniera efficace. Le deboli e sporadiche misure anti-smog, come il blocco del traffico adottato nei giorni scorsi a Roma e in diverse città della Penisola, sono solo interventi palliativi che permettono di contenere temporaneamente i danni sanitari, ma non producono effetti duraturi se non all’interno di interventi strutturali. È urgente mettere in campo politiche e azioni efficaci ed integrate a livello nazionale che riguardino tutte le fonti inquinanti, programmando interventi sia sulla mobilità urbana sempre più pubblica, condivisa, a zero emissioni e multi-modale, che sul riscaldamento domestico, la produzione di elettricità e quella industriale e l’agricoltura. Solo così si potrà aggredire davvero l’inquinamento atmosferico e affrontare in maniera concreta il tema della sfida climatica”.

Legambiente ricorda che l’inquinamento atmosferico è al momento la più grande minaccia ambientale per la salute umana ed è percepita come la seconda più grande minaccia ambientale dopo il cambiamento climatico. A pagarne le conseguenze sono i cittadini. Ogni anno sono oltre 60mila le morti premature in Italia dovute all’inquinamento atmosferico che determinano un danno economico, stimato sulla base dei costi sanitari comprendenti le malattie, le cure, le visite, i giorni di lavoro persi, che solo in Italia oscilla tra 47 e 142 miliardi di euro all’anno (330 – 940 miliardi a livello europeo)[1]. La Commissione europea ha messo in atto molte procedure di infrazione contro gli Stati membri – tra cui l’Italia – per il mancato rispetto dei limiti comunitari in tema di qualità dell’aria. Stati membri già alle prese con azioni legali intraprese da associazioni e gruppi di cittadini che chiedono di poter respirare aria pulita.

Bilancio 2019 PM10 e Ozono: Tornando ai dati di Mal’aria, entrando nello specifico degli inquinati monitorati nel 2019 dalle campagne di Legambiente PM10 ti tengo d’occhio e Ozono ti tengo d’occhio, emerge come lo scorso anno per il PM10 siano state 26 le città capoluogo di provincia che hanno superato il limite giornaliero (35 giorni con una media giornaliera superiore a 50 microgrammi metro cubo). A guidare la classifica per le polveri sottili anche per il 2019 c’è Torino (centralina Grassi) con 86 giorni di superamento, seguita da Milano (Marche) con 72 giornate e Rovigo (centro) con 69. Per l’ozono troposferico, un inquinante tipicamente estivo il cui limite previsto dalla legge è di 25 giorni all’anno con una concentrazione superiore a 120 microgrammi/metro cubo (calcolato sulla media mobile delle 8 ore), nel 2019 sono state ben 52 le città italiane che hanno superato il limite dei 25 giorni: Lodi e Piacenza sono in cima a questa classifica con 80 giorni di sforamento ciascuno, seguite da Lecco (73), Bergamo (72), Monza e Pavia con 65.Oltre alla quasi totalità delle città appartenenti alla pianura padana, numerose città nel resto della penisola superano abbondantemente il limite di legge per questo inquinante: Caserta (65 giorni), Enna ( 50) e Potenza (50). Questo dato non ci stupisce, se si considera che Potenza ha un tasso di motorizzazione di 76 auto ogni 100 abitanti. L’ozono infatti non è un inquinante prodotto direttamente dall’uomo ma si forma in particolari condizioni (temperature elevate e forte radiazione solare) per reazione con inquinanti primari (principalmente ossidi di azoto e COV) che in una città come il capoluogo lucano sono principalmente prodotti dalle auto.

2010/2019: Nei 10 anni di campagna di Legambiente PM10 ti tengo d’occhio su 67 città che almeno una volta sono entrate nella speciale classifica, il 28% di queste (19 città[2]) hanno superato i limiti giornalieri di PM10 tutti gli anni, 10 volte su 10. Sei città[3] (il 9%) ha superato i limiti 9 volte su 10 mentre 8 città[4] (il 12%) lo hanno superato 8 volte su 10. A dimostrazione di come nonostante il trend in calo degli ultimi anni, ci sono città che rimangono malate croniche di inquinamento atmosferico e che, dati alla mano, non sembrano poterne uscire fuori.

Unica nota positiva il fatto che negli ultimi 10 anni (dal 2010 al 2019) si nota come nel corso degli anni ci sia stato un netto miglioramento del numero delle città oltre i limiti del PM10. Si è infatti passati dalle 62 città fuorilegge del 2010 alle 26 del 2019 con un trend più o meno costantemente in calo negli anni, ad eccezione di qualche annata particolarmente critica.

Quando il cambio d’auto non serve: Infine nel report Mal’aria Legambiente analizza l’attuale situazione del mercato auto, segnato nel 2019 dal cambio di alcuni limiti normativi e dei test di omologazione per le autovetture sempre più stringenti, che di fatto hanno tagliato fuori alcuni tipi di motorizzazioni. Legambiente evidenzia come le case automobilistiche stiano svendendo modelli che tra pochi anni non potranno più circolare, nascondendo la verità ai potenziali acquirenti subissandoli da pubblicità rassicuranti ma molto spesso ingannevoli.

Il report Mal’aria su: https://www.legambiente.it/malaria-di-citta/

Classifica PM10 ti tengo d’occhio, aggiornata al 21 gennaio 2020

Città Centralina Superamenti da gennaio 2019 data Frosinone Frosinone scalo 19 21/01/2020 Milano Marche 19 21/01/2020 Padova PD – Arcella (TU) 18 21/01/2020 Torino Rebaudengo 18 21/01/2020 Treviso Via Lancieri di Novara 18 21/01/2020 Cremona via Fatebenefratelli 17 21/01/2020 Pavia Piazza Minerva 17 21/01/2020 Terni Le Grazie 17 21/01/2020 Venezia V. Tagliamento (TU) 17 21/01/2020 Napoli NA09 Via Argine 16 21/01/2020 Vicenza VI – Quartiere Italia (BU) 16 21/01/2020 Alessandria Volta 15 21/01/2020 Modena MODENA – GIARDINI 15 21/01/2020 Piacenza PIACENZA – GIORDANI-FARNESE 15 21/01/2020 Roma Tiburtina 15 21/01/2020 Rovigo Centro (TU) 15 21/01/2020

Tabella 1: giorni totali di superamento dei limiti previsti per le polveri sottili (Pm10) e per l’ozono nei capoluoghi di provincia italiani nell’anno solare 2019.

città giorni totali di inquinamento (Pm10 e Ozono) Pm 10 Ozono città giorni totali di inquinamento(Pm10 e Ozono) Pm 10 Ozono Torino 147 86 61 Forlì 63 37 26 Lodi 135 55 80 Como 61 61 Pavia 130 65 65 Bologna 59 59 Piacenza 128 48 80 Biella 55 55 Alessandria 121 66 55 Caserta 52 52 Vicenza 116 59 57 Enna 50 50 Rovigo 115 69 46 Potenza 50 50 Mantova 114 57 57 Terni 47 47 Verona 114 59 55 Avellino 46 46 Cremona 112 64 48 Trento 46 46 Milano 109 72 37 Chieti scalo 45 45 Monza 109 44 65 Verbania 45 45 Venezia 109 68 41 Lucca 44 44 Modena 108 58 50 Genova 43 43 Reggio Emilia 108 53 55 Vercelli 41 41 Padova 105 61 43 Cuneo 39 39 Asti 104 60 43 Grosseto 37 37 Ferrara 103 65 38 Napoli* 36 36 Treviso 102 62 40 Aosta 34 34 Brescia 94 52 42 Pescara 34 34 Parma 87 42 45 Savona 31 31 Ravenna 79 51 28 Udine 31 31 Rimini 78 42 36 Firenze 30 30 Lecco 73 73 Novara 29 29 Bergamo 72 72 Pordeno-ne 29 29 Frosinone* 68 68 Macerata 28 28 Varese 65 86 65 Roma 27 27

Fonte: elaborazione Legambiente su dati Arpa o Regioni

NB: in grassetto i giorni totali di superamento delle città in cui si è registrato nel 2019 sia il superamento dei limiti del Pm10 che dell’ozono. In nero le città che hanno superato solamente il limite previsto per l’Ozono (25 giorni all’anno); * le città di Frosinone e Napoli hanno superato il limite previsto solo per le polveri sottili (35 giorni all’anno).

[1] SWD (2013) 532 final of 18.12.2013 ”Executive Summary of the Impact Assessment”, p. 2.

[2] Alessandria, Asti, Brescia, Cremona, Frosinone, Lodi, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

[3] Bergamo, Ferrara, Monza, Parma, Piacenza, Terni

[4] Avellino, Como, Mantova