In collegamento telefonico con Andrea Mario Rossi, il Sindaco di Lauria Angelo Lamboglia: “A Lauria un caso positivo. Per il momento, il nostro concittadino sta bene.Intollerabili ritardi di comunicazione da parte della task force: abbiamo atteso invano troppi giorni prima di avere dei risultati.Serve un cambio di passo immediato, purtroppo non si vede ancora alcuna novità da questo punto di vista”.