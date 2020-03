Emergenza Coronavirus in Basilicata, negativi altri due test

In Basilicata non ci sono novità sull’emergenza coronavirus rispetto all’ultimo aggiornamento fornito ieri sera dall’ufficio stampa della giunta regionale. Al momento sono stati effettuati in totale 54 test (di cui solo 1 positivo).

Per informazioni sull’emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Lo rende noto la task force regionale.





Ricordiamo che solo il 20 % dei contagiati contrae la malattia e che di questi il 3% purtroppo non ce la fa. Rispettiamo tutte le condizioni conservative ed igieniche decretate ma non andiamo nel panico per non distruggere l’economia del nostro Paese.