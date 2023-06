Emergenza cinghiali, aperta la procedura telematica per l’affidamento dei servizi integrati

“È aperta la procedura telematica per l’affidamento della fornitura di servizi integrati per la gestione dell’emergenza causata dall’eccessivo numero della popolazione della specie cinghiale.

Una notizia che do con immensa soddisfazione perché risultato di un lavoro importante degli uffici della direzione politiche agricole che va ad intervenire su un problema ormai diventato emergenza in Basilicata e non solo. È evidente che tra gli obiettivi prioritari dei piani di gestione della popolazione del cinghiale sul territorio regionale, nonché del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), vi sono la gestione e il controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) al fine di tutelare le produzioni agricole, ridurre i sinistri stradali ed attenuare il rischio di introdurre la Peste Suina Africana (PSA) nel territorio della Regione Basilicata.

L’importo del bando è di 3 milioni di euro e la scadenza è il 07/08/2023 entro le 12:00.

La gestione della procedura di gara è in capo alla Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA.RB), che ringrazio moltissimo per il lavoro che ha fatto e che farà”.

Così in una nota l’assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata Alessandro Galella.

Il link per tutte le informazioni e la procedura è https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00398

Prendiamo atto ed esprimiamo misurata soddisfazione per la pubblicazione sul sito della SUA-Rb stazione unica appaltante della Regione della procedura per l’affidamento della fornitura di servizi integrati per la gestione delle emergenza determinato dall’ eccessiva popolazione di ungulati; adesso si proceda con più decisione recuperando il tempo perduto. Così Cia-Agricoltori Potenza e Matera. Come CIA avendo da sempre sostenuto l’esigenza di concreti interventi destinati a contenere il proliferare incontrollato dei cinghiali continuiamo a rivendicare un concreto ed efficace piano di contrasto e gestione del fenomeno. Auspichiamo con estremo realismo e concretezza che il progetto vada a buon fine perchè gli interventi previsti e concordati al Tavolo Verde in Regione nove mesi fa sono tutti fondamentali per portare in equilibrio territori, fauna, ambiente e quindi gli agricoltori auspicano possano essere realizzati nei modi e nei tempi stabiliti. Il tutto nn solo per contenere i danni a colture e beni fondiari e macchinari oltre che al patrimonio zootecnico ma ancor di più in questa fase che vede esposti alcuni areali della Basilicata a fenomeni di emergenza sanitaria e quindi al rischio di forme di restrizioni sia per le attività economiche che per le Comunita’. Per la straordinarietà del fenomeno e lo stato di costante emergenza che oramai vivono le nostre Comunità e le nostre campagne. Tale iniziativa riveste una importanza vitale per il futuro di molti areali agrari per tali motivi come mondo Agricolo confidiamo che tutto proceda senza alcun problema e che nei tempi previsti da subito agli inizi di agosto possiamo contare su mirati e risolutivi interventi e finalmente guardare con maggior serenità alle nostre aziende e ai propri bilanci che specie nelle aree interne e montane sono ancora fortemente ridimensionati per i ricorrenti e ingenti danni provocati dalla fauna selvatica.