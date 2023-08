Elisoccorso,nuova base per Lagonegro

La Direzione strategica della Asp Basilicata, anche alla luce di notizie apparse a mezzo stampa o sui social, ritiene necessario chiarire la situazione attuale relativamente alle basi ed elisuperfici per l’atterraggio diurno e notturno dell’elisoccorso attestato al Dipartimento di Emergenza e Urgenza 118.

Ciò che è emerso, è che la rete delle piazzole- così come attive e considerate anche quelle di futura previsione- è una rete che tende a soddisfare il fabbisogno necessario e coerente con sistema orografico ed è in linea con il contesto nazionale. Nella ‘Misura 5 del Pnrr’ è prevista la realizzazione di due elisuperfici abilitate al volo notturno da dislocare a Venosa e Pescopagano. La stessa abilitazione è richiesta anche per la piattaforma di Lagonegro che però viene alimentata da fondi Regionali.

Nell’ambito della gestione del servizio di elisoccorso 118, l’ASP ha poi da tempo già programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulle elisuperfici, finalizzati sia all’utilizzo in sicurezza delle medesime sia al rinnovo programmato delle autorizzazioni da parte dell’ ENAC. Sono stati già conclusi gli interventi a Potenza, a Matera, a Policoro, Lauria e Rionero, mentre sono imminenti gli interventi a Chiaromonte, Villa d’Agri e Stigliano. Per quel che riguarda la piazzola di Lagonegro, oggetto nei giorni scorsi di particolari attenzioni, la direzione della Asp precisa che la stessa è perfettamente in esercizio per il volo diurno tanto che nei mesi estivi da giugno ad oggi, sono stati effettuati sulla base del fabbisogno di chiamate gestito dal 118: a giugno sono stati registrati 2 voli in orario diurno, a luglio 7 voli, ad agosto (con dati aggiornati al 21 del mese), effettuati 4 voli in orario diurno. Per i voli notturni si sono utilizzate le basi limitrofe abilitate.

Per il Direttore della Asp Basilicata Antonello Maraldo, “la realizzazione degli obiettivi del PNRR ha un’attenzione particolare da parte della Regione ed è tra gli obbiettivi che mi sono stati indicati sin da subito, tanto che proprio su questo si sta lavorando alacremente. In generale la rete dell’elisoccorso in Basilicata- comprendente basi Hems e le piazzole per

il volo diurno- è in linea con altre regioni. Quelle per il volo notturno finanziate con la ‘Missione 5 del Pnrr’ e con fondi della Regione Basilicata sono nei tempi previsti, tanto che

l’azienda e soprattutto la Regione Basilicata puntano molto sul servizio di elisocccorso che offre già risposte adeguate ai bisogni della popolazione“.

Come si diceva, la ‘Missione 5 del PNRR’ ha finanziato l‘adeguamento delle elisuperfici di Venosa e Pescopagano che vanno conformate al volo notturno ed i cui lavori avranno inizio a breve, atteso che il progetto di adattamento è in fase avanzata di elaborazione. A seguito di lunghe e puntuali verifiche tecniche svolte anche sul territorio comunale di Lagonegro, sono stati effettuati appositi voli di prova e, nelle more della realizzazione della nuova elisuperficie, è stata allestita ed utilizzata sin dal mese di maggio una piazzola di atterraggio che, seppur temporanea, gode di tutti i requisiti di sicurezza per l’atterraggio e per il decollo. La nuova elisuperficie vede allo stato attuale uno studio di fattibilità tecnico-economico che sarà pronto per la metà del mese di settembre e che successivamente potrà essere candidato in Regione per il relativo finanziamento.

Per cui, il Direttore Generale della Asp Maraldo rassicura gli abitanti di Lagonegro sull’operatività effettiva dell’elisoccorso che però “va potenziato con i tempi giusti e con gli studi adeguati per garantire sicurezza ad un’intera popolazione”.