Elezioni comunali: gli auguri del Presidente Bardi ai nuovi Sindaci

“Tanti Auguri di buon lavoro ai 25 Sindaci lucani eletti alla fine di una campagna elettorale che in Basilicata si è caratterizzata per la sua grande correttezza, improntata al confronto costruttivo delle idee e dei programmi amministrativi messi in campo per governare i rispettivi territori. Faccio gli auguri anche a tutti i consiglieri comunali eletti e ai due candidati sindaci di Pisticci che andranno al ballottaggio tra due settimane.

I prossimi anni saranno molto importanti per tutto il territorio lucano e per le sue amministrazioni locali perché bisognerà superare definitivamente la fase emergenziale determinata dalla pandemia e puntare al rilancio economico utilizzando molto bene i fondi e i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della Programmazione comunitaria europea 2021-2027. Per raggiungere questi obiettivi ci vuole prima di tutto un concreto, costante, solidale impegno di collaborazione e confronto tra la Regione e le Amministrazioni comunali che costituiscono la rete istituzionale sul territorio che si interfaccia, quotidianamente, con i cittadini e gli altri attori sociali ed economici. Aspetto tutti i neo Sindaci in Regione”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.