Elezioni comunali a Moliterno. Lista n.1: “Per il futuro, Raffaele Acquafredda Sindaco”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di presentazione della lista ‘Raffaele Acquafredda Sindaco’ per le elezioni comunicali a Moliterno.

Siamo orgogliosi di far parte di una squadra determinata ad impegnarsi per la crescita e il rilancio della nostra comunità, in un’ottica di ONESTA’, SERIETA’ E TOTALE DISINTERESSE PERSONALE.

Siamo animati unicamente da spirito di servizio e decisi a intraprendere la strada dello sviluppo e dell’occupazione. Il potenziale intrinseco di Moliterno e della sua gente è immenso. Ed è proprio da questo scrigno di tesori che occorre attingere le opportunità più preziose per la definitiva conquista del benessere.

Urge una domanda di lavoro, di partecipazione, di sviluppo che non può e non deve restare disattesa. Il nostro progetto metterà in campo le sue molteplici esperienze, umane e professionali, con spirito “visionario” aperto al confronto, al dialogo, all’ascolto, facendosi portavoce dei diritti e delle esigenze di tutti e di ciascuno.







Sì, è vero. Abbiamo un sogno, come tutti d’altronde: quello di restituire alla nostra amata Moliterno il posto che le compete e che la storia stessa le ha assegnato, quale faro di cultura e di operosa vitalità.

Ma noi, con le nostre competenze, utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione perché questo sogno diventi realtà, senza disperderci in polemiche o sterili diatribe.

Cari concittadini, amici elettori, Moliterno chiama tutti a rispondere con un “ci siamo” affinché possiamo scegliere per il meglio e assicurare il voto alla LISTA N. 1 PER IL FUTURO– Moliterno- Raffaele Acquafredda Sindaco!